Diputada explota por daños al Teatro Nacional: le dijo del todo al director de la institución y al de Patrimonio

Los diputados están indagando quiénes son los responsables de los graves daños que le hicieron en los últimos meses al Teatro Nacional, por parte de las personas que estaban haciendo trabajos de “conservación”, pero lo que se ha descubierto hasta el momento sobre el tema le para el pelo a cualquiera y causa gran indignación.

La Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa convocó este lunes a comparecer sobre el tema a Guillermo Madriz, director del Teatro Nacional, y a José Fernando Madrigal, director de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, para tratar de descubrir qué fue lo que se hizo mal.

Diputada criticó la falta de controles en el Teatro Nacional. (Rafael Pacheco)

La investigación que han hecho los diputados hasta el momento revela datos que causan muchas dudas y también indignación; incluso algunas usaron palabras fuertes contra los comparecientes para mostrar su indignación y molestia.

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Kattia Cambronero explotó por la situación del Teatro Nacional

Una de ellas fue la legisladora independiente Kattia Cambronero, quien luego de hacer varias preguntas al director del teatro, quedó desconcertada.

Ella le preguntó quién fue la persona o personas que autorizaron hacer la intervención en el Teatro Nacional; quién o quiénes aprobaron el presupuesto para hacerlo, pero las respuestas no fueron las que esperaba.

La forma en la que transportaron las puertas fue muy criticada. (Redes Sociales)

Madriz dijo que fue el jefe del departamento de Conservación del teatro y, al describir el procedimiento que se siguió para el proyecto, quedó en evidencia la falta de controles, ya que ese departamento es el que se encarga de todo el proceso y, hasta el puro final, interviene la Junta Administradora del teatro.

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Además, quedó muy claro que los trabajadores hicieron procedimientos que dañaron estructuras del teatro y ninguna autoridad de la institución se percató de lo que estaba pasando, o al menos no tomaron acciones.

Ningún funcionario del teatro detecto las cosas que se estaban haciendo mal. (Cortesía)

“Qué desastre, qué desastre es este país, por eso es que la gente está tan hastiada de lo que aquí pasa. Tenemos jefes de conservación, tenemos directores del teatro, tenemos una junta directiva y a nadie se le ocurrió que estaban haciendo un desastre en el Teatro Nacional. Perdón, disculpen, pero hablo desde la vehemencia; no quiero que se escuche como que les estoy haciendo una connotación personal, pero es que no puede ser porque nadie es responsable del desastre que hicieron en la conservación del Teatro Nacional... ¿Para qué la junta entonces?, Con todo el respeto, no sirve para nada.

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“En temas tan sensibles como estos, entonces, ¿para qué el Centro de Conservación Nacional?, si es un agente técnico de consulta y no se le consultó por el edificio más emblemático que tenemos en este país? Es que no es el Estadio Nacional, no, es el edificio más emblemático de los costarricenses e hicieron desastres a vista y paciencia suya, porque usted es el director del teatro, y suya, porque usted es el encargado de conservación nacional. Entonces, ¿qué están haciendo? Disculpen, qué pena", dijo con tono fuerte la legisladora.

Muchos de los daños son irreversibles. (Alonso Tenorio)

Los daños que sufrió el teatro fueron terribles

Según un documento emitido por la Sala Constitucional, luego de que Diego Meléndez, exdirector de Patrimonio, presentara un recurso de amparo por los daños causados en el teatro, la estructura sufrió daños irreversibles en puertas antiguas, ya que se utilizaron acabados y pinturas inadecuadas sobre maderas con un valor histórico único.

También en muros decorativos perimetrales, en los que se usaron herramientas que no eran para ese fin, cortando las juntas de las piedras y deteriorando el tejido simbólico del monumento.

Kattia Cambronero cuestiona funcionarios por daños en el Teatro Nacional

Además, los magistrados señalaron que las obras iniciaron el 15 de octubre de 2025 sin tener los protocolos técnicos validados por la Dirección de Patrimonio Cultural, ya que estos fueron recibidos apenas el 8 de diciembre.

Las investigaciones para hacer sentar responsabilidades por los graves daños continúan.