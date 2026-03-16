La Basílica de Los Ángeles tuvo que ser evacuada este lunes por algo muy peligroso que duele en el alma

Este lunes, la Basílica de Los Ángeles tuvo que ser evacuada luego de que se recibiera una llamada en el 9-1-1, que causó tanto preocupación como dolor.

“La basílica de Nuestra Señora de los Ángeles informa que este lunes 16 de marzo, aproximadamente a las 10 a.m., el servicio de emergencias 9-1-1 recibió una llamada telefónica de un hombre que reportó una presunta amenaza de bomba en las instalaciones del santuario.

Este lunes se dio una amenaza de bomba en la basílica de Los Ángeles. (Cortesía)

“Ante esta situación, y siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, se procedió de inmediato al desalojo preventivo de todas las personas que se encontraban dentro de la basílica, con el fin de resguardar la integridad de los fieles, visitantes y colaboradores presentes en el lugar”, informó la iglesia.

LEA MÁS: Alcalde de Cartago anuncia la drástica medida que aplicarán a las 11 mil personas que viven en Los Diques

Protección a la imagen de la Negrita

Las autoridades de la iglesia detallaron que también se cuidó la seguridad de la significativa imagen de la Virgen de Los Ángeles.

“De igual forma, se tomaron las medidas necesarias para resguardar la imagen sagrada de la Virgen de los Ángeles, símbolo de devoción para el pueblo costarricense.

“Efectivos de la Fuerza Pública de Costa Rica se presentaron en el sitio y realizaron una primera inspección visual del templo, mientras se mantiene la coordinación con unidades especializadas K9 que efectuarán la revisión correspondiente para descartar cualquier riesgo”, agregó la basílica.

LEA MÁS: La licencia de maternidad está a punto de cambiar para siempre en el país

La imagen de La Negrita está a salvo. (Cortesía)

Como parte de las medidas preventivas adoptadas, también se procedió al cierre temporal de la tienda y del restaurante ubicados al costado este de la basílica, mientras se completan las inspecciones de seguridad.

“El santuario mantiene comunicación permanente con las autoridades y continuará brindando información conforme avance el proceso de verificación.

“Se solicita a la población mantener la calma y atender únicamente la información que se emita por los canales oficiales, evitando la difusión de rumores o datos no confirmados”, agrega el comunicado.

LEA MÁS: Banco Nacional da una guía detallada de cómo solicitar el FCL ante la entrega masiva de este mes

Otra amenaza de bomba en Cartago

Pero esa no fue la única amenaza de bomba que se registró este lunes en Cartago, también se dio una en la municipalidad del cantón central.

El departamento de prensa del municipio confirmó el hecho y dijo que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revisarían las instalaciones en busca de amenazas.

La municipalidad de Cartago también fue evacuada por otra amenaza de bomba. (Municipalidad de Cartago)

La situación se dio días después de que se diera a conocer que había amenazas de muerte contra el alcalde de Cartago, Mario Redondo.

Según se supo, el OIJ recibió información confidencial sobre un supuesto plan de un grupo criminal para atentar contra la vida de Redondo, quienes estarían molestos por el anuncio del posible desalojo en Los Diques de Cartago.

Luego de ser alertado de la situación, el alcalde interpuso la denuncia.

La semana pasada Redondo informó que, en una reunión interinstitucional, se tomó la decisión de desalojar a las 11 mil persona que viven en Los Diques, debido a los constantes problemas, sobre todo de seguridad, que se dan en esa zona.