Tras la muerte de Lorena Clare, mujer conmueve a Miguel Ángel Rodríguez con este mensaje

Una mujer agradeció el impacto de Lorena Clare en su vida. (Jose Cordero)

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez recibió un mensaje que lo tocó profundamente en medio del dolor por la muerte de su esposa, Lorena Clare Facio, quien falleció este martes 17 de marzo.

Según contó Rodríguez, tras hacerse pública la noticia, le llegaron cientos de mensajes de condolencias, pero hubo uno en particular que decidió abrir y que terminó por conmoverlo.

Se trata del testimonio de una mujer que quiso agradecerle el impacto que tuvo la exprimera dama en su vida, en un momento muy difícil.

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Miguel Ángel Rodríguez compartió el mensaje que más lo conmovió tras la muerte de su esposa. (Albert Marín /La Nación)

“Fui madre adolescente en una época en la que eso significaba ser excluida del sistema educativo, abandonar los estudios y renunciar a muchos sueños”, inicia el mensaje.

La mujer relató que, en medio de ese panorama complicado, encontró una oportunidad gracias a programas impulsados durante la administración 1998-2002, cuando Clare ejerció como primera dama.

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Explicó que esas iniciativas le permitieron capacitarse y seguir adelante sin dejar sus estudios, algo que marcó un antes y un después en su vida.

“Yo fui una de esas jóvenes beneficiadas. Estando embarazada, y con el apoyo incondicional de mi mamá, pude formarme en áreas como finanzas, administración, emprendedurismo y diseño web, muchas de ellas avaladas por el Tecnológico de Costa Rica, sin tener que abandonar el colegio”, escribió.

Añadió que ese conocimiento no solo le permitió salir adelante, sino también construir un futuro con propósito.

El mensaje también destacó que no fue un caso aislado, sino que muchas jóvenes lograron cambiar su destino gracias a esas oportunidades.

“Como yo, muchas adolescentes lograron levantarse, redefinir sus metas y romper ciclos”, detalló.

Para cerrar, la mujer aseguró que, aunque Clare ya no está, su legado sigue vivo en cada persona a la que ayudó.

“Vive en cada mujer que se atrevió a continuar, en cada familia que encontró una nueva oportunidad y en cada historia que, gracias a su labor, tomó un rumbo diferente”, concluyó.