Fotos: Familia y allegados dan el último adiós a ex primera dama Lorena Clare

La familia de la ex primera dama Lorena Clare Facio se despidió de ella en un funeral que se celebró en San Rafael de Escazú.
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La ataúd de la ex primera dama, quien falleció la mañana del martes 17 de marzo, estuvo acompañada por su esposo, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, en su ingreso a la Parroquia de San Rafael de Escazú.
El funeral inició a las 11:00 a.m. y la iglesia se llenó de personas que apreciaban a doña Lorena. Varios amigos de la familia se acercaron a don Miguel Ángel para darle un abrazo y sus condolencias, entre ellos destacó el expresidente Óscar Arias.
Un ser humano extraordinario
Doña Lorena murió a sus 82 años rodeada de mucho amor tras luchar contra el cáncer de páncreas. Su familia la recordó como un ser humano extraordinario.
“Lorena fue, ante todo, un ser humano extraordinario. Una mujer profundamente sensible, generosa y comprometida con aliviar el dolor ajeno. Desde muy joven supo que su vocación era servir y ser fuente de alegría para los demás, propósito que guio cada etapa de su vida personal y pública“, expresó su familia.
Ella fue primera dama de la República entre 1998 y 2002. Durante su gestión luchó por transformar la vida de poblaciones más vulnerables como pacientes con cáncer, madres adolescentes, personas con discapacidad, mujeres y adultos mayores.
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