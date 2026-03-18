Fotos: Familia y allegados dan el último adiós a ex primera dama Lorena Clare

La familia de la ex primera dama Lorena Clare Facio se despidió de ella en un funeral que se celebró en San Rafael de Escazú.

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La ataúd de la ex primera dama, quien falleció la mañana del martes 17 de marzo, estuvo acompañada por su esposo, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, en su ingreso a la Parroquia de San Rafael de Escazú.

El funeral inició a las 11:00 a.m. y la iglesia se llenó de personas que apreciaban a doña Lorena. Varios amigos de la familia se acercaron a don Miguel Ángel para darle un abrazo y sus condolencias, entre ellos destacó el expresidente Óscar Arias.

La familia se despidió de la ex primera dama Lorena Clare este miércoles 18 de marzo. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Un ser humano extraordinario

Doña Lorena murió a sus 82 años rodeada de mucho amor tras luchar contra el cáncer de páncreas. Su familia la recordó como un ser humano extraordinario.

“Lorena fue, ante todo, un ser humano extraordinario. Una mujer profundamente sensible, generosa y comprometida con aliviar el dolor ajeno. Desde muy joven supo que su vocación era servir y ser fuente de alegría para los demás, propósito que guio cada etapa de su vida personal y pública“, expresó su familia.

La Parroquia de San Rafael de Escazú se llenó de personas que apreciaban a la ex primera dama y ahora la recuerdan con mucho cariño. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Ella fue primera dama de la República entre 1998 y 2002. Durante su gestión luchó por transformar la vida de poblaciones más vulnerables como pacientes con cáncer, madres adolescentes, personas con discapacidad, mujeres y adultos mayores.

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El expresidente Miguel Ángel Rodríguez ingresó a la parroquia junto a la ataúd. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Muchos se le acercaron al expresidente para abrazarlo y expresarle sus condolencias. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

La ex primera dama murió el martes 17 de marzo tras luchar contra el cáncer de páncreas. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El expresidente Óscar Arias llegó a la parroquia para acompañar a Miguel Ángel Rodríguez tras la muerte de Lorena Clare. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El funeral de la ex primera dama Lorena Clare inició a las 11:00 a.m. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Una hermosa imagen de la ex primera dama Lorena Clare fue colocada dentro de la parroquia, al lado de la ataúd. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez no se despegó de la ataúd al ingresar a la parroquia. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

La familia recuerda a Lorena Clare como un ser humano extraordinario. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

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