San José se prepara para Semana Santa: vea fechas y recorridos de las procesiones

Se acerca la Semana Santa y los fieles se preparan para participar en las actividades conmemorativas en diferentes partes del país.

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La Semana Santa iniciará el domingo 29 de marzo; sin embargo, la Catedral Metropolitana de San José planea realizar actividades días antes.

Por ejemplo, el viernes 27 de marzo se celebrará la Fiesta del Perdón con 200 sacerdotes confesando entre las 9 a.m. y las 7 p.m.

La Catedral Metropolitana de San José anunció el cronograma de actividades para Semana Santa. Se realizarán procesiones religiosas. (Archivo/Archivo)

El sábado 28 de marzo habrá una solemne procesión con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores que sale de la iglesia de La Dolorosa sobre calle 0 hasta la Catedral. Esta actividad se realizará a las 10 a.m.

Celebraciones de Semana Santa

La Semana Santa iniciará con una procesión desde la parroquia Nuestra Señora de la Soledad sobre el bulevar de la avenida 4 hasta llegar a la Catedral a las 9:30 a.m.

El lunes 30 de marzo habrá un santo Vía Crucis que sale de la iglesia La Merced a la Catedral a las 7 p.m.

El jueves 2 de abril se realizará la procesión del Silencio, saliendo de la iglesia Catedral sobre calle 0 a la parroquia del Carmen sobre la misma calle a las 7:30 p.m.

El viernes 3 de abril se llevará a cabo la procesión del Encuentro a las 10 a.m. con la imagen de Jesús Nazareno. Sale de la iglesia La Soledad sobre calle 9 hasta la entrada del barrio Chino para tomar la avenida 2 hasta el parque Central.

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También habrá una procesión el sábado 4 de abril a las 4 p.m.

La última procesión se realizará el domingo 5 de abril a las 9:30 a.m. Saldrá de la parroquia La Merced sobre avenida Segunda a la iglesia Catedral.

Además de las procesiones, la Catedral invitó a los fieles confesarse durante la Semana Santa. Habrá espacios en la mañana y en la tarde. (Foto: Albert Marín/Foto: Albert Marín.)

Fieles podrán ir a la Catedral a confesarse

Durante la Semana Santa, la Catedral Metropolitana de San José tendrá horarios para que los fieles lleguen a confesarse.

Habrá espacios en la mañana y en la tarde los días lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

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En estas imágenes se pueden ver los horarios y otras actividades:

La Catedral Metropolitana de San José anunció el cronograma de actividades para la Semana Santa. (Catedral Metropolitana de San José/Catedral Metropolitana de San José)

La Catedral Metropolitana de San José anunció el cronograma de actividades para la Semana Santa. (Catedral Metropolitana de San José/Catedral Metropolitana de San José)

La Catedral Metropolitana de San José anunció el cronograma de actividades para la Semana Santa. (Catedral Metropolitana de San José/Catedral Metropolitana de San José)

La Catedral Metropolitana de San José anunció el cronograma de actividades para la Semana Santa. (Catedral Metropolitana de San José/Catedral Metropolitana de San José)

La Catedral Metropolitana de San José anunció el cronograma de actividades para la Semana Santa. (Catedral Metropolitana de San José/Catedral Metropolitana de San José)

La Catedral Metropolitana de San José anunció el cronograma de actividades para la Semana Santa. (Catedral Metropolitana de San José/Catedral Metropolitana de San José)

La Catedral Metropolitana de San José anunció el cronograma de actividades para la Semana Santa. (Catedral Metropolitana de San José/Catedral Metropolitana de San José)

La Catedral Metropolitana de San José anunció el cronograma de actividades para la Semana Santa. (Catedral Metropolitana de San José/Catedral Metropolitana de San José)

La Catedral Metropolitana de San José anunció el cronograma de actividades para la Semana Santa. (Catedral Metropolitana de San José/Catedral Metropolitana de San José)