Más vuelos a Costa Rica: nueva aerolínea ofrecerá tarifas desde $129

Costa Rica recibirá a una nueva aerolínea que traerá a viajeros estadounidenses desde Tampa, Florida, a partir de octubre.

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Así lo anunció el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Se trata de la aerolínea Breeze Airways, que iniciará operaciones por primera vez en el segundo semestre de este año.

Esta aerolínea se suma a la larga lista de conexiones que cuenta Costa Rica.

La aerolínea Breeze Airways conectará a Costa Rica con Tampa, Florida, a partir de octubre. (ICT/ICT)

¿Cuántos vuelos se realizarán?

EL ICT informó que Breeze Airways operará vuelos dos veces por semana los días miércoles y sábados a partir del 3 de octubre.

Los vuelos saldrán desde el Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA) y llegarán al Aeropuerto Juan Santamaría.

Según la aerolínea, el precio inicial de las tarifas sería a partir de los $129 por trayecto.

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El avión que transportará a los viajeros estadounidenses hacia Costa Rica tiene una capacidad para 137 pasajeros.

Otras aerolíneas anunciaron cambios

Hace unos días, dos importantes aerolíneas anunciaron cambios positivos para el país.

La aerolínea KLM anunció que extenderá sus operaciones hacia Costa Rica hasta marzo de 2027.

A partir del 27 de marzo de este año, habrá tres vuelos a la semana los días lunes, jueves y sábados. Esta medida funcionará hasta el 20 de mayo.

Desde mayo hasta octubre se continuarán realizando tres vuelos semanales los días martes, jueves y sábados.

Sin embargo, las operaciones aumentarán a partir del 25 de octubre a 5 vuelos semanales, que se harán todos los días excepto los jueves y sábados hasta marzo de 2027.

Mientras Breeze Airways operará por primera vez hacia Costa Rica, otras aerolíneas como KLM y British Airways extendieron sus operaciones con más vuelos a partir de octubre. (Cortesía Aeris Holding/Cortesía Aeris Holding)

Por otra parte, la aerolínea British Airways también hará cambios a partir de octubre. Aumentará la frecuencias de vuelos.

Pasará de 3 a 5 vuelos por semana; esta medida se implementará hasta marzo del próximo año. Los vuelos se realizarán los martes, miércoles, viernes, sábados y domingos.

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