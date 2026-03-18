¿Se puede vacunar contra el sarampión y la fiebre amarilla al mismo tiempo? Esto dice el ministerio de Salud

¿Es recomendable vacunarse contra la fiebre amarilla y contra el sarampión al mismo tiempo? El Ministerio de Salud aclaró esta duda.

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En la conferencia de prensa que se realizó el lunes 16 de marzo, la ministra Mary Munive pidió a la población vacunarse contra el sarampión ante el aumento de casos en América.

Sin embargo, una de las dudas que había es que si era posible aplicarse ambas vacunas para protegerse contra el virus del sarampión y la fiebre amarilla.

La ministra de Salud explicó que eso depende de la recomendación de un médico.

El Ministerio de Salud aclaró una importante duda sobre la vacunación contra el sarampión y la fiebre amarilla. (Canva/Canva)

“Vayan y vean la recomendación que les dan porque pueden ponerse juntas en el mismo día o tendrán que esperar un mes de diferencia. Eso no se lo tenemos que decir nosotros (el ministerio), sino su médico”, dijo Munive.

Las autoridades recordaron que en caso de que viaje fuera de Costa Rica, la vacuna contra el sarampión o la fiebre amarilla debe ponerse al menos 10 días antes.

Si usted va a ir a la Copa Mundial en Estados Unidos, Canadá o México, es muy importante que se aplique el refuerzo contra el sarampión, pues la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió en febrero sobre el aumento de casos en estos países.

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Casos de sarampión y fiebre amarilla en Costa Rica

En el país se han registrado 3 casos de sarampión en lo que va este año. El primero es un caso importado de una menor de edad, de nacionalidad mexicana, en Pérez Zeledón.

Los otros casos se trataron de una menor de edad en Pococí y una adulta de 41 años en Dulce Nombre de Coronado.

Por otra parte, en octubre del año pasado se confirmó un caso de fiebre amarilla. Se trataba de una joven estadounidense, de 29 años, quien ingresó a Costa Rica con el virus.

El sarampión genera síntomas como tos, fiebre, brote en la piel, secreción nasal, ojos enrojecidos, mientras que la fiebre amarilla provoca fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, fatiga, náuseas, vómitos, color amarillo en los ojos, dolor abdominal, entre otros síntomas.

En Costa Rica se han reportado 3 casos de sarampión, entre ellos uno importado, y uno de fiebre amarilla. Imagen con fines ilustrativos. ( Canva/Canva)

En caso de que presente síntomas alguno de estos síntomas, acuda a un médico.

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