Yara Jiménez, próxima presidenta de la Asamblea Legislativa, revela lo primero que hará al asumir el cargo

Yara Jiménez, diputada electa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), contó cómo se prepara para asumir la presidencia del Congreso en la próxima administración.

Los legisladores oficialistas electos la eligieron a ella para que sea la cabeza del Congreso.

Yara Jiménez será la próxima presidenta de la Asamblea Legislativa. (Albert Marín)

Este martes, Yara asistió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para ser testigo de la entrega oficial de las credenciales que oficializaron la elección de Laura Fernández como presidenta electa de la República, y de sus dos vicepredientes: Francisco Gamboa y Douglas Soto.

Ahí aprovechamos para hablar con Jiménez y saber cómo se prepara para asumir la presidencia del Congreso y cuáles serán sus prioridades.

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“Me siento muy segura, muy confiada, con mucha ilusión de poder dirigir y hacer cambios a un debate distinto, un debate en el cual se vean sustancias, se vean elementos más valiosos que lo que en estos últimos cuatro años hemos visto.

“Buscamos un debate de altura, donde los diputados lleguen con confianza a emitir criterios serios y que no sea un despilfarro de tiempo y de dinero de los costarricenses”, expresó.

Jiménez asistió a la entrega de credenciales a Laura Fernández. (Alonso Tenorio)

Asegura que buscará la unión de las fracciones

Al consultarle a Yara si siente que el ambiente de divorcio que hay entre el oficialismo y la oposición podría complicar su labor, dijo que trabajará por la unión.

“Yo siento que vamos a estar unidos en el próximo Congreso. Ahorita, pues sí hay una desunión, pero tengo muchísima esperanza de que vamos a lograr tender puentes y que vamos a lograr hacer un grupo conjunto, un grupo de unión de todas las fracciones.

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“Los grupos unidos logran hacer mayores trabajos, la unión hace la fuerza. Si logramos hacer que todas las fracciones comprendan que nosotros trabajamos para los ciudadanos, no para nosotros mismos, no para una fracción, si logramos que todas las fracciones tengamos ese pensamiento, yo estoy absolutamente segura de que vamos a lograr todos los proyectos que Costa Rica necesita.

La diputada electa dice que buscará la unidad entre bancadas. (Alonso Tenorio)

¿Cuáles serán sus prioridades como presidenta de la Asamblea?

Jiménez ya tiene bien claro qué es lo que buscará hacer una vez que asuma la presidencia del Congreso.

“Primero que todo, yo quisiera que hagamos algunos cambios relevantes, como poder trabajar un poquito más allá de las 6 de la tarde los lunes, martes y jueves, como se sabe, el reglamento sí lo permite.

“Si lográramos hacer esa prioridad, yo creo que sería un gran avance porque podríamos demostrarle a los costarricenses que realmente queremos trabajar, que realmente queremos hacer un cambio. Por supuesto que también hay que revisar todos los procesos administrativos que hay en la Asamblea Legislativa“, manifestó.