¿Va al Mundial 2026? Esta advertencia de Salud podría evitarle un problema serio

Si usted va a ir a la Copa Mundial a mediados de año en Estados Unidos, México o Canadá, hay algo muy importante que debe tomar en cuenta antes de su viaje.

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El Ministerio de Salud pidió a los viajeros que se vacunen contra el sarampión, pues los países anfitriones del Mundial son los lugares donde hay mayor brote de esta enfermedad.

“Si usted va ir a alguno de estos países (México, Estados Unidos, Canadá) y sobre todo ahorita que viene el Mundial, por favor vacúnese el refuerzo, que va a ser para mayores de 15 años que demuestran que van a esos países”, dijo Mary Munive, ministra de Salud.

El Ministerio de Salud dio una importante recomendación a los viajeros que irán a la Copa del Mundo 2026 ante el aumento de casos de sarampión en Norteamérica. AFP (POOL/Getty Images via AFP)

Costa Rica reporta tres casos de sarampión, entre ellos uno importado de una menor de nacionalidad mexicana en Pérez Zeledón, otro de una niña en Pococí y el tercero es una adulta de 41 años, vecina de Dulce Nombre de Coronado.

Las autoridades pidieron a la población vacunarse contra esta enfermedad para reforzar el sistema inmunológico.

El ministerio instó a los padres de familia que lleven a sus hijos a vacunarse. Recordó que la primera dosis se debe aplicar a los 15 meses y el segundo a los 4 años.

Asimismo, solicitó a las personas mayores de 15 años aplicarse el refuerzo, aunque ya se hayan vacunado antes, especialmente si van de viaje fuera del país.

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OPS alerta brotes de sarampión en Norteamérica

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó en febrero el aumento de casos de sarampión en la región.

Entre los países con mayores casos son precisamente Estados Unidos, Canadá y México.

Según los datos que dio la OPS en febrero, Estados Unidos reportó 171 casos, mientras que en México había 740 casos.

En el caso de Canadá, se registraron 67 casos, ubicándose en tercer lugar.

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También se reportaron casos en Bolivia, Guatemala, Chile y Uruguay.

Cabe mencionar que en 2025, Estados Unidos registró 2.242 casos, en México fueron 6.428 casos y Canadá un total de 5.436.

La OPS alertó el aumento de casos de sarampión en Estados Unidos, Canadá y México, donde se va a realizar la Copa del Mundo a mediados de este año. (Shutterstock/Shutterstock)

El sarampión se transmite por vía aérea, al toser, estornudar o hablar, especialmente en lugares concurridos como aeropuertos, aviones, transporte público y sitios turísticos.

Algunos de los síntomas que genera esta enfermedad son fiebre, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos y brote en la piel.