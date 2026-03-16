¿Cómo ingresó el sarampión a Costa Rica? Esto dice el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud reveló cómo el sarampión habría ingresado al país.

Recordemos que en febrero, las autoridades confirmaron un caso importado de sarampión en Pérez Zeledón. Se trataba de una niña de 4 años, de nacionalidad mexicana.

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Luego, hace unos días se confirmaron otros casos: Una menor de Pococí y una adulta de 41 años, vecina de Dulce Nombre de Coronado.

Salud afirmó, en la conferencia de prensa que realizó este lunes 16 de marzo, que, hay varias presunciones de cómo ingresó el sarampión a Costa Rica.

El Ministerio de Salud aclaró algunas dudas sobre los casos de sarampión que se han presentado en el país en las últimas semanas, entre ellas, cómo ingresó la enfermedad al país. (Canva/Canva)

Una de ellas es que, presuntamente, fue por contacto con personas de nacionalidad mexicana que estuvieron en una actividad cultural con adolescentes costarricenses.

“Nos dimos cuenta porque nos confirmaron de alguna forma el Centro Nacional de Enlace, que es la vía oficial por la cual el Ministerio de Salud se comunica con Vigilancia”, dijo Mary Munive, ministra de Salud.

Casos confirmados sí estaban vacunados

Se confirmó que tanto la menor de edad de Pococí como la adulta mayor estaban vacunadas; sin embargo, se contagiaron.

El ministerio explicó que aunque una persona esté vacunada contra el sarampión, hay una pequeña posibilidad de contraer la enfermedad. Sin embargo, esto es muy poco frecuente.

El contagio ocurre por razones relacionadas con el sistema inmunológico de la persona y también con la vacuna que recibió.

“Cuando a uno lo vacunan, lo que hace es elevar las células de defensa del cuerpo para que cuando venga ese virus, sepa qué batallón mandar y atacar”, dijo Mary Munive.

La jerarca comentó que conforme pasan los años, esa protección se va debilitando. Ahí es donde el sistema inmunológico de la persona responde al virus.

En el país se han reportado tres casos, uno de ellos es importado de una menor de edad de nacionalidad mexicana. (Canva/Canva)

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¿Cómo se encuentran las personas contagiadas?

Tanto la menor de edad como la adulta mayor, cuyas identidades se desconocen, tuvieron una buena evolución tras el contagio.

“Por dicha evolucionaron superbién y se encuentran nada más con control sintomático sin ninguna complicación”, dijo la ministra.

¿Habrá más casos de sarampión?

La ministra comentó que podrían salir más casos de sarampión en el país.

“Las fronteras son porosas, podemos seguir teniendo esos intercambios, pero aquí lo importante, nuevamente, es que se está dando seguimiento”, dijo.

De momento están dando seguimiento a los contactos directos de las personas, cuya labor durará 21 días.

Salud recordó a la población cumplir con el esquema de vacunación contra la sarampión, rubéola y paperas (SRP), especialmente si va de viaje fuera de Costa Rica.

La ministra de Salud, Mary Munive, instó a las personas vacunarse contra la sarampión, rubéola y paperas (SRP). Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

En el caso de los niños, la primera dosis se debe recibir a los 15 meses y la otra, a los 4 años.

La ministra solicitó a las personas mayores de 15 años a aplicarse el refuerzo si van a países donde se reportan casos de sarampión como Estados Unidos, México, Canadá, Guatemala, entre otros.

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