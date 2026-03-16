Vecinos de Cartago deberán esperar más: inicio de la construcción del hospital sigue sin fecha

Uno de los proyectos que más ansían los vecinos de Cartago es la construcción del nuevo hospital, pero tendrán que esperar más pues se desconoce cuándo iniciarán las obras.

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Así lo confirmó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a La Teja.

Resulta que hace unos días la diputada Paulina Ramírez denunció atrasos en el proyecto de construcción del hospital de Cartago.

Según la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), la empresa constructura Van Der Laat y Jiménez S.A. reportó supuestos problemas para avanzar en los planos constructivos y, por eso, el proyecto se ha atrasado.

La diputada Paulina Ramírez denunció que el proyecto del hospital nuevo se atrasó por problemas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La diputada aseguró que los problemas que habrían tenido la empresa constructura son por la falta de insumos técnicos, como un anteproyecto definitivo y el programa funcional actualizado del centro médico.

Se supone que la etapa de diseño debe finalizar a finales de este mes. Recordemos que el gobierno anunció el pasado 3 de octubre indicó que les iba a tomar unas 25 semanas para tener el diseño de los planes constructivos.

Asimismo, la diputada señaló que se hicieron cambios en el anteproyecto que se utilizó en la licitación, por ejemplo, hubo variaciones en la ubicación de edficios, ajustes en la configuración de ciertas aéreas y cambios en el tamaño de algunas estructuras.

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¿Qué dice la Caja?

Este medio consultó a la CCSS sobre las afirmaciones de la diputada, así como el detalle del avance del proyecto del nuevo hospital.

Jorge Granados, gerente de Infraestructura y Tecnologías de la Caja, explicó que el proyecto se encuentra en la etapa de diseño, en el que el contratista debe revisar el anteproyecto y desarollar estudios técnicos de detalle para luego avanzar con la elaboración de los planes constructivos.

La Caja confirmó que se realizaron cambios en el anteproyecto, pues había que actualizarlo.

“Fue elaborado en el año 2021, por lo que, debido al tiempo transcurrido, ha sido necesario actualizarlo para ajustarlo a la normativa vigente del Ministerio de Salud, del Cuerpo de Bomberos y a las disposiciones técnicas de la CCSS”, indicó.

Granados señaló que también se han incorporado mejoras tecnológicas y funcionales al proyecto como la inclusión del Laboratorio de Biología Molecular, el Laboratorio Clínico Integrado y otros ajustes.

Asimismo, se han considerado mejoras en seguridad física del edificio acordes con la realidad nacional actual.

La CCSS confirmó que se realizaron cambios en el anteproyecto del hospital nuevo. Además, indicó que aún se desconoce cuándo iniciarán las obras. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El programa funcional actualizado del hospital fue entregado al contratista el 13 de febrero de 2026, mediante solicitud de información tramitada a través de la plataforma SICOP”, dijo el gerente de Infraestructura y Tecnologías.

“Una vez concluido el proceso de ajuste del anteproyecto se podrá determinar con mayor precisión la eventual implicación de estos cambios en el cronograma o en el costo total del proyecto. El inicio de la construcción dependerá también de los plazos asociados a la obtención de los permisos de construcción correspondientes”, agregó.

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