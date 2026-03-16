Este es el último día para inscribirse para el examen de admisión del TEC, UNA y UCR

Si conoce a alguien que está en su último año de colegio o quiere ingresar a alguna universidad pública, es muy importante que tome en cuenta de que faltan pocos días para que se inscriba para el examen de admisión.

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Cada año los estudiantes se preparan para dar el siguiente paso en sus vidas: la universidad.

Incluso, las personas que quieren intentarlo una vez más para estudiar alguna carrera en la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) o en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Los estudiantes de último año o egresados de Educación Diversificada tienen tiempo para inscribirse hasta finales de esta semana. (Foto/ Laura Rodríguez Rodríguez)

Si aún no se ha inscrito para el examen de admisión para alguna de las universidades mencionadas anteriormente, debe correr antes de que cierren las inscripciones.

¿Cuándo es el último día para inscribirse?

Este viernes 20 de marzo es el último día para inscribirse para el examen de admisión.

Así que tiene esta semana para enviar sus datos y quedar inscrito para la prueba.

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Los pasos para inscribirse son muy sencillos. Solamente debe pagar 7.000 colones y registrarse con sus datos personales.

Las personas que quieren estudiar en el TEC u otra universidad pública deben pagar 7.000 colones para la inscripción. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Dónde se puede inscribir?

La inscripción para el examen de admisión se realiza a través del Sistema de Admisión Universitaria (SAU) en esta página: https://admision.ac.cr/admision/#/principal.

Las universidades recomendaron a los participantes registrarse con un correo electrónico personal.

En este sitio se debe seleccionar la universidad de su interés y, además, en caso de ser necesario, solicitar apoyos académicos, como adecuación.

Los interesados deben indicar a cuál universidad quieren ir (TEC, UCR o UNA) y si requieren de apoyos académicos. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El pago de la inscripción se puede hacer mediante el Banco Nacional o el Banco de Costa Rica, ya sea en línea o en ventanilla con el número de cédula de la persona inscrita.

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