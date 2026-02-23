¿Quiere estudiar en la UNA? Abren inscripción para la prueba de admisión

¿Quiere realizar la prueba de admisión de la Universidad Nacional (UNA)?La institución abrió la inscripción para el examen del periodo 2026-2027.

LEA MÁS: ¿Despedirán a docentes por cambio en el tamaño de los grupos por cada nivel? MEP aclara dudas

Las personas que quieren estudiar alguna carrera en esta institución pueden iniciar el proceso de inscripción para el examen, que finalizará el 20 de marzo de este año.

El proceso es sencillo, solo debe ingresar al sitio web de la Universidad Nacional a través de este enlace: https://admision.ac.cr/admision/#/principal.

La Universidad Nacional abrió la inscripción para la prueba de admisión 2026-2027. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)

Allí se debe crear un perfil, validar los datos mediante un código enviado al correo electrónico y completar la información en el Sistema de Admisión Universitaria (SAU).

¿Tiene un costo la inscripción?

La Universidad Nacional indicó que la inscripción para el examen tiene un costo de 7.000 colones para aquellas personas que no cuentan con exoneración.

El pago se realiza a través de BN Servicios o BN Internet Banking personal.

LEA MÁS: Le preguntamos al ministro de Educación qué hará el MEP si hay casos de estudiantes therians

La institución advirtió que aquellos estudiantes que no obtengan el título de Bachiller a finales de este 2026 quedarán fuera del concurso de ingreso; es decir, no tendrán la posibilidad de realizar la matrícula del periodo 2026-2027.

¿Cuándo se anunciará la fecha del examen?

El Departamento de Registro de la universidad informó que las personas que se inscribieron para el examen deben verificar su registro del 27 al 29 de abril.

El 12 de junio se anunciará el padrón con la fecha para la prueba en este enlace: https://www.registro.una.ac.cr/.

La prueba de admisión se realizará el 3 y 4 de octubre en los campos de la Universidad Nacional, así como en la Universidad de Costa Rica y en centros educativos.

El examen de admisión de la UNA se aplicará en octubre. (Cortesía)

Si usted quiere estudiar carreras como Arte Escénico, Arte y Comunicación Visual, Enseñanza del Arte y Comunicación Visual, Danza y Música, las fechas para las pruebas de aptitud se darán a conocer el 20 de abril en el Folleto de Admisión 2026-2027.

Esta universidad cuenta con 137 carreras de grado y 66 programas de posgrado y, además, dispone de becas socioeconómicas, residencias estudiantiles, salas de lactancia y subsidio para cuido infantil.

LEA MÁS: Abuelita llena orgullo madrugó para ver como su nieto entraba a su primer día en sexto grado