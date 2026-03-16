Muere María del Rocío Sáenz, exministra de Salud

María del Rocío Sáenz, exministra de Salud y expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), falleció este domingo 15 de marzo.

La información sobre el deceso de Sáenz, de 67 años, fue confirmado en la página del Tribunal Supremo de Elecciones.

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En cuanto a la causa de su muerte, se habría tratado de una complicación repentina de su salud cuando se encontraba en su vivienda, ubicada en Santa Cecilia de Puriscal, San José, la noche de este domingo.

La Cruz Roja informó que personal paramédico de la Benemérita atendió a la exministra, pero lamentablemente no pudieron salvarle la vida.

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María del Rocío Sáenz fue ministra de Salud y presidenta de la Caja. (Rafael Pacheco Granados)

“Al llegar al lugar (una casa de habitación), las unidades abordaron a una mujer de 67 años, quien se encontraba en paro cardiorrespiratorio. De inmediato, los cruzrojistas iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, sin obtener resultados positivos”, informó la Cruz Roja.

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Sáenz es recordada por haber ocupado importante cargos durante su carrera profesional en el sistema de Salud, como por ejemplo haber sido ministra de Salud en el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006).

Además de su cargo como presidenta de la Caja durante la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2017).