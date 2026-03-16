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Lotería Nacional: Siga todos los detalles del millonario sorteo de este domingo 15 de marzo

La Junta de Protección Social realiza este domingo 15 de marzo millonario sorteo de Lotería Nacional

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Por Hillary Chinchilla Marín

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este 8 de marzo el sorteo ordinario número 4.893 de la Lotería Nacional, en el cual el acumulado tomó protagonismo con más de mil millones de colones.

La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
El acumulado será el gran protagonista del sorteo de este domingo 15 de marzo (Captura de pantalla)

Números favorecidos del sorteo 4.892

Premio mayor: ¢175 millones por entero

  • Número: 72
  • Serie: 857

Segundo premio: ¢30 millones por entero

  • Número: 49
  • Serie: 446

Tercer premio: ¢14 millones por entero

  • Número: 31
  • Serie: 800

Además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías desde los 300 mil colones hasta los 2 millones de colones.

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Premio acumulado suma más de mil millones y nada que sale

Para este domingo, el premio acumulado alcanzó los ¢1.117 millones, uno de los más altos y salió una bolita de ¢2 millones de colones para el número 01 con la serie 012 por lo que ahora se sumarán 25 millones de colones para el próximo sorteo de la JPS.

Recuerde que las personas ganadoras deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.

Todos resultados oficiales del sorteo 4.893 los puede consualtar en nuestra versión impresa del lunes.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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