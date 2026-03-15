IA revela el número y la serie “de la suerte” para la Lotería Nacional de este domingo

La Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS) realizará este domingo 15 de marzo el sorteo 4893, que pondrá en juego millonarios premios para los jugadores en todo el país.

El premio mayor será de ¢175 millones por emisión, mientras que el segundo y tercer premio también repartirán importantes montos.

En medio de la expectativa por el sorteo, la inteligencia artificial se animó a proponer una combinación de la suerte basada en patrones aleatorios y probabilidades matemáticas.

El sorteo 4893 de la Lotería Nacional se realizará este domingo 15 de marzo. (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)

La combinación sugerida por la IA

Para este sorteo, la IA propone la siguiente combinación:

Número: 27

Serie: 348

Es importante recordar que en los juegos de azar no existe una fórmula segura para ganar, por lo que esta combinación debe tomarse únicamente como una sugerencia basada en generación aleatoria.

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Premios del sorteo 4893

El sorteo de la Lotería Nacional de este domingo repartirá premios importantes entre los participantes:

Segundo premio: ¢30 millones por emisión

¢30 millones por emisión Tercer premio: ¢14 millones por emisión

Además de estos montos, los jugadores también estarán atentos al acumulado, que actualmente alcanza los ¢ 1.117 millones.

Nota realizada con ayuda de IA