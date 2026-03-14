Chances del viernes 13 de marzo: revise aquí si ganó el premio mayor del sorteo de la JPS

La Junta de Protección Social (JPS) repartió millones de colones este viernes 13 de marzo en el sorteo de Chances.

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Pasadas las 7:30 p.m. se anunciaron los números favorecidos de cada premio, que siempre mantienen en vilo a los jugadores de saber si resultaron millonarios.

Estos son los números y series que salieron de las tómbolas este viernes:

Premio mayor: 08, serie 505.

08, serie 505. Segundo premio: 06, serie 450.

06, serie 450. Tercer premio: 77, serie 686.

La JPS realizó este viernes 13 de marzo el sorteo de Chances y anunció los números ganadores. (La Nación/Captura de pantalla /La Nación)

Si ganó algún número, aproveche esta oportunidad para reclamar su premio. Recuerde que el premio mayor era de 240 millones de colones en dos emisiones.

El segundo premio pagaba 37 millones de colones y el tercero, 9 millones de colones por emisión.

¿Cómo se puede reclamar el premio?

Para cambiar el pedacito, debe ir a las oficinas de la JPS.

También puede ir a los bancos autorizados o puede reclamar su premio a los socios comerciales de la Junta.

En caso de que haya comprado el número por medio del sitio web de la Junta, el dinero le será depositado de forma automática en la cuenta que registró en dicha plataforma.

Los Chances de este viernes tenía un jugoso premio mayor, cuyo monto estaba en 240 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

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Este domingo habrá Lotería

La JPS jugará este domingo 15 de marzo el sorteo de la Lotería número 4893.

El premio para este sorteo está jugoso, pues está en 175 millones de colones por emisión.

Si usted quiere comprar algún pedacito, recuerde que la fracción tiene un costo de 2.000 colones.

En caso de que quiera adquirir un entero de 5 fracciones, tiene un costo de 10.000 colones.

El sorteo del domingo se transmitirá a las 7:30 p.m. por medio del Facebook de la Junta.

¿Y el Acumulado?

Para este sorteo el Acumulado 1 estaba en 1.092 millones y el Acumulado 2, en 200 millones; ambos en dos emisiones.

La bolita favorecida otorgó un premio extra de 3 millones de colones para la combinación de la serie 140 con el número 28.

Ambos acumulados incrementarán en 25 millones para el sorteo de la Lotería Nacional de este domingo. Es decir, las bolsas llegarán a 1.137 millones el 1 y a 225, el 2.

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