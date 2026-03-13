¿Recuerdan al mastodonte y perezoso gigante encontrados en Cartago? Expertos revelan sus edades

¿Recuerdan al mastodonte y el perezoso gigante que fueron hallados en Cartago? Bueno, el Museo Nacional de Costa Rica compartió más detalles sobre el descubrimiento que ocurrió en febrero de este año, cerca del río Aguacaliente, en Orosí.

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Los expertos revelaron las edades de estos ejemplares.

Guillermo Alvarado, geólogo de la Academia Nacional de Ciencias, informó que los restos del perezoso gigante tiene una antigüedad 14.400 años.

Por otra parte, el mastodonte es mil años más joven. Según los expertos, tiene una antigüedad de 13.400 años.

El Museo Nacional de Costa Rica reveló más detalles sobre el mastodonte que fue hallado en Orosí, Cartago. (Museo Nacional de Costa Rica/Museo Nacional de Costa Rica)

El mastodonte, bautizado como “Pitán” en honor a Esteban Brenes Granados, quien reportó el hallazgo, fue ubicado en la era en la que los primeros humanos ya habitaban el país.

Esto significa que existe la posibilidad de que la megafauna y los primeros humanos hayan coexistido en un mismo espacio geográfico.

Asimismo, Eduardo Chacón, curador herbario, señaló que, según hallazgos de cúpulas de bellotas de encino y plantas, el mastodotante vivía en un bosque y que llegó al país durante la época fría.

Trabajadores del Museo Nacional trabajaron duro en los hallazgos. (Museo Nacional de Costa Rica/Museo Nacional de Costa Rica)

Mastodonte fue encontrado un año después que el perezoso

Los especialistas explicaron que los restos del perezoso gigante Eremotherium fueron descubiertos en diciembre de 2024 por la geóloga María Sequeira.

Un año después, un operario de maquinaria, Esteban Brenes Granados, encontró al mastodonte, a 700 metros aguas arriba del sitio donde fue hallado el perezoso.

Los hallazgos fueron revelados en febrero de este año. (Museo Nacional de Costa Rica/Museo Nacional de Costa Rica)

En febrero de este año, el Museo Nacional dio a conocer el hallazgo de los ejemplares.

Durante 22 días, un total de 12 funcionarios del Museo Nacional excavaron y recuperaron 71 piezas fósiles del mastodonte Cuvieronius.

Las excavaciones iniciaron en enero. (Museo Nacional de Costa Rica/Museo Nacional de Costa Rica)

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Iniciaron la excavación en enero

Joanna Méndez, coordinadora y curadora de geología, comentó que los trabajos iniciaron en enero de este año y los primeros huesos completos fueron excavados hasta el 28 de febrero.

Leifer Castro, conservador y restaurador, explicó que la mayoría de las piezas están en un estado de conservación regular, es decir, algunas están en disgregación (descomposición de materiales), craqueladuras (fracturas) o tienen pérdida de fragmentos.

Ya los restos hallados están en el museo. (Museo Nacional de Costa Rica/Museo Nacional de Costa Rica)

Actualmente, las piezas están en los laboratorios del museo. Se está evaluando el estado de conservación de cada pieza y, en caso de ser necesario, se realizarán procedimientos de limpieza y estabilización, como el tratamiento de fisuras, unión de fragmentos y la consolidación de superficies.

Los expertos comentaron que se enviarán muestras de carbón a laboratorios especializados en Brasil para determinar la temperatura a la que estuvieron expuestos.

El Museo Nacional de Costa Rica reveló más detalles sobre el mastodonte que fue hallado en Orosí, Cartago. (Museo Nacional de Costa Rica/Museo Nacional de Costa Rica)

Eran herbívoros

Ambos ejemplares hallados en Orosí eran herbívoros.

En el caso del perezoso gigante, se alimentaba de hojas y pasto y además, habitaba ambientes tropicales y subtropicales de América Central.

Por otra parte, el mastodonte consumía ramas y gramíneas.

El Museo Nacional de Costa Rica reveló más detalles sobre el mastodonte que fue hallado en Orosí, Cartago. (Museo Nacional de Costa Rica/Museo Nacional de Costa Rica)

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