¿Le gusta la música fuerte en el carro? Vea la multa que le espera si lo hace fuera del horario permitido

Si usted es de los que pone música a volumen alto en su vehículo, debe tomar en cuenta que puede recibir una multa si lo hace fuera del horario permitido.

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El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) recordó a los conductores que, si escuchan música mediante un sistema de sonido potente, deben hacerlo dentro del horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Esta medida también aplica a aquellas personas que se dedican a reproducir mensajes publicitarios mediante altoparlantes.

Si reproduce música en volumen alto fuera del horario permitido o lo hace cerca de hospitales, sitios religiosos, clínicas o centros educativos, puede tener problemas con el MOPT. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Durante los primeros meses de este año, varias personas irrespetaron esta regla, por lo que fueron sancionadas.

Según el MOPT, un total de 88 conductores fueron multados, entre ellos 87 por reproducir sonido por medio de los parlantes fuera de horario.

Asimismo, se sancionó a una persona porque utilizó los parlantes cerca de centros educativos o sitios religiosos, clínicas u hospitales, algo que está prohibido.

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¿De cuánto es la multa?

Las autoridades indicaron que la multa por reproducir sonido por medio de parlantes es de 26.000 colones.

Este monto también aplica para aquellas personas que tienen el volumen alto cerca de escuelas, hospitales, clínicas o sitios religiosos.

El MOPT indicó que, aunque el perifoneo es de gran ayuda en las comunidades para dar servicios de información, ya sean cortes de agua o electricidad, recolección de basura u otros temas, se debe realizar en apego a la legislación, respetando el descanso y la tranquilidad de las personas.

Los conductores que reproducen música fuera del horario permitido, pueden ser multados. (MOPT)

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