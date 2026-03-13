Embajada de China niega vínculo del país con ciberataque al ICE en Costa Rica

La Embajada de China en Costa Rica negó que el ataque cibernético que sufrió el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fuera realizado desde China.

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Resulta que en la conferencia de prensa que realizó el gobierno de Rodrigo Chaves el jueves 12 de marzo, la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Paula Bogantes, afirmó que los responsables del ataque cibernético provenían de China, lo que causó la molestia en los representantes del país asiático.

“La parte china expresa su profunda sorpresa y decepción ante las infundadas acusaciones formuladas por ciertos funcionarios costarricenses, y rechaza categóricamente dichas afirmaciones”, dijeron en la embajada.

La Embajada de China negó que el ataque cibernético contra el ICE haya sido por parte del país asiático. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Añadieron que China “no tiene ningún interés en los datos de Costa Rica”.

“El gobierno chino se opone firmemente y lucha contra todo tipo de ciberataques, y siempre trata de manera responsable y responde con rapidez a las solicitudes de asistencia de gobiernos extranjeros en materia de ciberdelicuencia”, dijo.

La embajada también comunicó que no ha recibido ninguna solicitud de asistencia ni evidencia por parte del gobierno de Rodrigo Chaves.

De hecho, la ministra del MICITT anunció en la conferencia que cuando se enteraron del ataque cibernético, conversaron con las autoridades de Estados Unidos, quienes les están dando apoyo en el tema.

La Embajada de China afirmó que el gobierno de Rodrigo Chaves no solicitó asistencia ni evidencia sobre el ciberataque. Foto: Albert Marín para la Teja. (Albert Marín)

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¿Afecta a usuarios del ICE?

El presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, indicó que el ataque cibernético no afecta a los usuarios de la entidad.

“Los servicios de electricidad y telecomunicaciones no están comprometidos en este momento, siguen dándose los servicios normalmente”, dijo.

Se detectó la sustracción de información de correos institucionales, según Acuña.

No obstante, Adalid Medrano, experto en Derecho Informático y Ciberseguridad, aseguró que aún es prematuro saber si realmente habrá o no una afectación para los usuarios.

El ICE afirmó que el ciberataque no afectará a clientes de la entidad. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

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