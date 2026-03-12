Rodrigo Arias lanza fuerte crítica a Rodrigo Chaves por algo que hizo: “Me duele mucho por el país”

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, lanzó una fuerte crítica a Rodrigo Chaves por tomar una decisión que, según su criterio, le hace daño al país.

El presidente del Congreso ve mal que Chaves vetara la Ley de Ejecución de la Pena, una iniciativa que definía los principios rectores que guían las actuaciones durante la ejecución de la pena, detalla derechos y deberes de las personas sentenciadas, lo que pretende fortalecer la seguridad jurídica.

Además, regula el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional como dependencia del Ministerio de Justicia y Paz.

Rodrigo Arias critica a Rodrigo Arias por veto a Ley de Ejecución de la Pena. (Asamblea Legislativa)

Más de dos años de trabajo y análisis

El proyecto se presentó en noviembre de 2023 y era una prioridad para el Poder Judicial; luego de más de dos años de discusiones, análisis, mesas de trabajo y cambios al texto, finalmente se aprobó.

La iniciativa también incorpora disposiciones sobre cambios de modalidad de cumplimiento de pena, funcionamiento de las comisiones disciplinarias y medidas de seguridad curativas.

LEA MÁS: ¿Hackeo del ICE afectará a los usuarios? Esto explica presidente de la institución

Según los promotores, la ley otorgaría mayor certeza jurídica a las personas privadas de libertad, ya que actualmente muchos aspectos se regulan mediante circulares administrativas.

Chaves ya había anunciado que vetaría la ley porque no está de acuerdo con ella y cumplió.

Rodrigo Chaves había anunciado que vetaría la ley. (Shutterstock)

Era una obligación del Estado

Arias aseguró que la decisión de Chaves le parece muy lamentable.

“Es renunciar a una obligación que ha tenido este país de regular la ejecución de las penas en general. Tenemos una deuda pendiente de más de 50 años, en que no hemos podido aprobar una legislación que ordene la forma en que se cortan las penas para muchas personas.

LEA MÁS: Alcalde de Cartago anuncia la drástica medida que aplicarán a las 11 mil personas que viven en Los Diques

“No hay ninguna razón válida para vetar una ley que se duró tres años elaborándola, en la que gran parte de su colaboración fue por parte del Poder Judicial, donde participaron jueces de diferentes sectores para hacer una ley integral, comprensiva, que regulara la forma en que se ejecutan las penas para las personas que han infringido la ley. Tampoco hay ninguna razón válida para vetarla”, expresó Arias.

Rodrigo Arias critica al presidente de Rodrigo Chaves por decisión que tomó

El presidente del Congreso sostiene que para él son más los principios o criterios ideológicos que pesaron, superando a los criterios técnicos.

“Me duele mucho por el país, porque era una forma de ordenar una cosa que es a veces muy triste como funciona y no habla muy bien de un país que no tenga eso funcionando”, agregó Arias.