Presidencia asegura que se dio un hackeo grave que amenaza la seguridad nacional del país

Casa Presidencial convocó a una conferencia de prensa especial y anunció que se hablaría de un tema de seguridad nacional.

La conferencia fue este jueves en la mañana y estuvo a cargo de la ministra de de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Paula Bogantes, ya que el presidente Rodrigo Chaves está en una gira internacional con la presidenta electa, Laura Fernández.

LEA MÁS: Estas son las tres monedas que dejarán de funcionar a partir del 1° de julio

Se dio un hackeo en el ICE. (Lucía Astorga)

La jerarca anunció que se detectó una filtración o hackeo en los sistemas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Ella detalló que la persona o personas responsables del ataque cibernético provienen de China.

También anunció que cuando se detectó la amenaza, conversaron con autoridades de Estados Unidos y esa nación está dando apoyo en el tema.

LEA MÁS: Alcalde de Cartago anuncia la drástica medida que aplicarán a las 11 mil personas que viven en Los Diques

Por su parte, el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña Mora, detalló que la amenaza se detectó a finales de enero y desde entonces se están aplicando los protocolos correspondientes.

Él detalló que se detectó la sustracción de información de correos electrónicos y que el delito habría sido cometido por un grupo dedicado al espionaje informático en el sector de las telecomunicaciones que se ha detectado en al menos 42 países.

Acuña presentó este jueves una denuncia por el caso.