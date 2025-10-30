ICE anuncia algo importante que pasará en plantas hidroeléctricas ¿afectará esto a los usuarios?

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que harán trabajos importantes en las principales plantas hidroeléctricas del país y aclaró si estas acciones afectarán o no a los usuarios del servicio eléctrico.

El ICE ejecutará, entre el 2025 y el 2028, un plan de mantenimiento en algunas de sus plantas hidroeléctricas más importantes.

ICE hará importantes trabajos en las plantas hidroeléctricas. (ICE)

“Las instalaciones que forman parte de este plan son Cachí (1966), Arenal (1979), Ventanas Garita (1987), Peñas Blancas (2002) y Reventazón (2016).

“Los trabajos no afectarán la atención de la demanda nacional ni la continuidad del servicio”, informó la institución estatal.

¿Qué trabajos harán en las plantas hidroeléctricas?

Las tareas contemplan labores estructurales, modernización de equipos y mejoras técnicas, definidas con base en el estado operativo de cada unidad y su impacto en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“El programa nos permite reforzar la operación de nuestras plantas y extender significativamente su vida útil. Cada intervención está justificada desde el ámbito técnico y forma parte de una planificación más amplia, cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad del SEN”, indicó Verny Rojas, gerente de Electricidad del ICE.

Los trabajos se extenderán durante tres años. (ICE)

Todos los trabajos se llevarán a cabo de forma escalonada, con el fin de garantizar la calidad y la continuidad del servicio eléctrico en las siete provincias.