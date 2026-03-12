¿Hackeo del ICE afectará a los usuarios? Esto explica presidente de la institución

Casa Presidencial informó este jueves que un grupo de cibercriminales hackeó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y robó información del área de telecomunicaciones.

Ante el anuncio, muchas personas se preguntan si los servicios que consumen del ICE se verán afectados. Aquí aclaramos sus dudas.

La información sobre el hackeo fue dada a conocer en una conferencia de prensa especial convocada para este jueves en la mañana y estuvo a cargo de la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Paula Bogantes, ya que el presidente Rodrigo Chaves está en una gira internacional con la presidenta electa, Laura Fernández.

De momento no hay afectación en los servicio del ICE. (Canva)

La jerarca anunció que todo parece indicar que los responsables del ataque cibernético provienen de China.

También anunció que cuando se detectó la amenaza, conversaron con autoridades de Estados Unidos y esa nación está dando apoyo en el tema.

En la conferencia también estuvo presente el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora, quien detalló que la amenaza se detectó a finales de enero y desde entonces se están aplicando los protocolos correspondientes.

Él aseguró que se detectó la sustracción de información de correos electrónicos institucionales y que el delito habría sido cometido por un grupo de ciberdelincuentes dedicados al espionaje informático en el sector de las telecomunicaciones, que se ha detectado en al menos 42 países.

Acuña presentó este jueves una denuncia por el caso ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Jerarcas ticos pidieron ayuda a Estados Unidos. (Lucía Astorga)

¿Afectará el hackeo a los clientes del ICE?

Marco Acuña aclaró que, de momento, los clientes del ICE no verán afectados sus servicios debido al hackeo.

“Los servicios de electricidad y telecomunicaciones no están comprometidos en este momento, siguen dándose los servicios normalmente. Una falla que hubo recientemente en el servicio de televisión fue por un corte de fibra óptica en un trabajo en una carretera; no tiene nada que ver con esto.

“El mensaje que nosotros queremos dar hoy es: Tenemos una amenaza, la estamos tratando. Tenemos perfilado al actor sospechoso, malicioso, y estamos trabajando para contenerlo entre nosotros y con ayuda internacional, porque es algo de interés nacional y de seguridad nacional”, explicó el jerarca.

Ciberdelincuentes robaron información de correos electrónicos del ICE. (Rafael Pacheco)

¡Cuidado con compartir contraseñas!

Acuña también aprovechó para recalcar las medidas de seguridad que deben tener presentes siempre los ciudadanos para evitar hackeos.

“¿Qué tenemos que hacer todos los costarricenses como usuarios de las redes de telecomunicaciones? Tener cuidado siempre con la información que compartimos por ahí.

“Cualquier cosa que uno suba a Internet, que mande por un correo, etc., pues puede ser sujeta a que sea extraída, indiferentemente de si es el ICE o no. Es importante no compartir claves, no compartir contraseñas, usuarios, este tipo de cosas por correo electrónico", detalló.

Los servicios del ICE siguen operando con normalidad y también se mantienen los canales de comunicación con las personas.