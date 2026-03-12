Política

Diputada tuvo que ser operada por padecimiento que la aquejaba desde hace varias semanas

Diputada tuvo que ser operada este miércoles por padecimiento que la aquejaba desde hace varias semanas. Esto es lo que se sabe

Por Rocío Sandí

Una diputada se encuentra incapacitada debido a una operación que le realizaron este miércoles.

Se trata de la legisladora y excandidata presidencial, Luz Mary Alpízar, presidenta del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

23 de junio del 2025. Asamblea Legislativa. 18:00 hrs. Comparecencia del vicepresidente de la República Stephan Brunner ante comisión legislativa de Control de ingreso y gasto público. Brunner deberá exolicar a los diutados el proceso de investigación contra la Junta Directiva del Banco Nacional destituida por el gobierno el pasado 28 de mayo. En la foto: Stephan Brunner durante el interrogatorio. Luz Mary Alpízar, diputada. Foto: Albert Marín
Diputada Luz Mary Alpízar tuvo que ser operada. Ya se está recuperando en su casa. (Albert Marín)

El despacho de la legisladora informó este jueves que Alpízar tuvo que ser operada porque tenía piedras en la vesícula, y estará fuera de la Asamblea Legislativa las próximas semanas.

La legisladora venía presentando molestias, que se intensificaron en las últimas semanas y por eso necesitó la operación.

“Informamos que la diputada Luz Mary Alpízar Loaiza venía presentando una condición difícil de salud que se intensificó el último mes. Ayer fue operada por piedras en la vesícula (cálculos biliares) y se encuentra recuperándose satisfactoriamente”, informó el despacho.

Luz Mary Alpízar, candidata del Partido Progreso Social Democrático
La legisladora tenía piedras en la vesícula. (Rafael Pacheco)

“Estará incapacitada hasta el 25 de marzo (inclusive)”, añadieron en la comunicación.

Alpízar ya se encuentra en su casa.

A finales de febrero, la diputada independiente, Cynthia Córdoba, tuvo que ser operada de apendicitis en el Hospital de Heredia y ha estado fuera de la Asamblea Legislativa lo que llevamos de marzo.

