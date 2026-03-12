Diputada tuvo que ser operada por padecimiento que la aquejaba desde hace varias semanas

Una diputada se encuentra incapacitada debido a una operación que le realizaron este miércoles.

Se trata de la legisladora y excandidata presidencial, Luz Mary Alpízar, presidenta del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Diputada Luz Mary Alpízar tuvo que ser operada. Ya se está recuperando en su casa. (Albert Marín)

El despacho de la legisladora informó este jueves que Alpízar tuvo que ser operada porque tenía piedras en la vesícula, y estará fuera de la Asamblea Legislativa las próximas semanas.

La legisladora venía presentando molestias, que se intensificaron en las últimas semanas y por eso necesitó la operación.

“Informamos que la diputada Luz Mary Alpízar Loaiza venía presentando una condición difícil de salud que se intensificó el último mes. Ayer fue operada por piedras en la vesícula (cálculos biliares) y se encuentra recuperándose satisfactoriamente”, informó el despacho.

La legisladora tenía piedras en la vesícula. (Rafael Pacheco)

“Estará incapacitada hasta el 25 de marzo (inclusive)”, añadieron en la comunicación.

Alpízar ya se encuentra en su casa.

A finales de febrero, la diputada independiente, Cynthia Córdoba, tuvo que ser operada de apendicitis en el Hospital de Heredia y ha estado fuera de la Asamblea Legislativa lo que llevamos de marzo.