Una peligrosa maniobra en carretera tiene multa de ¢363.000 y aún así los choferes la hacen a cada rato

Parece mentira que haya conductores tan irresponsables que se atrevan a hacer una maniobra que, por el gran peligro que representa, es castigada con una multa de ¢363.000, y la acumulación de 6 puntos en la licencia.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que incluso quienes cometen esa falta son obligados a ganar un curso de reeducación vial, si pretenden renovar la licencia de conducir.

Dar vuelta en U se castiga con una multa de 363 mil colones. (Alonso Tenorio)

Estamos hablando de girar en U o a la izquierda en zonas prohibidas.

Las sanciones por este tema son, a criterio de Martín Sánchez Agüero, director de la Policía de Tránsito, pocas, si se compara con los riesgos de esa maniobra tan peligrosa, que podría cobrar vidas humanas, incluso.

“Debemos comprender que estas señales que prohíben el giro izquierdo o en U obedecen a un criterio técnico de profesionales de Ingeniería de Tránsito, no son antojadizas ni se ponen para robarle la paz o generarles atrasos a los usuarios, sino para todo lo contrario, evitar tragedias y reducir atrasos en atención de accidentes para los involucrados y los usuarios en general”, dijo el jerarca.

Los choferes también acumulan seis puntos en la licencia. (Alonso Tenorio)

Los conductores que hacen esta maniobra ilegal y peligrosa, por lo general, lo hacen para ahorrarse tiempo y desplazamiento, pero justo al realizar estos movimientos podría generar atrasos y consecuencias legales de largo plazo, enfrentando procesos judiciales de tipo civil y hasta penal, analizó el funcionario.

Respetar el señalamiento vial que especifica la prohibición de ese movimiento en un retorno, por ejemplo, es una conducta básica que previene inconvenientes.