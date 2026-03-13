Extranjeros podrán iniciar trámites migratorios en Correos de Costa Rica

Los extranjeros ahora tienen más posibilidades de regularizar su condición migratoria, pues Correos de Costa Rica y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) firmaron un convenio.

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Con este convenio, las personas extranjeras que vivan en Costa Rica y quieran regularizar su condición, pueden hacerlo por medio de Correos de Costa Rica.

Se podrá presentar documentos en las oficinas de Correos de Costa Rica a partir del lunes 16 de marzo.

Los extranjeros podrán presentar documentos para trámites migratorios en Correos de Costa Rica a partir del lunes 16 de marzo. (Cortesía)

Las autoridades indicaron que comenzarán con un plan piloto, en el que se podrán realizar trámites de recepción, custodia y traslado de documentos sin cita previa en las oficinas centrales en San José y en Santa Ana.

Este convenio tiene una vigencia de un año; sin embargo, puede ser prorrogado en un periodo similar.

¿Para cuáles categorías está disponible este servicio?

Correos de Costa Rica y la DGME señalaron que este servicio estará disponible inicialmente para diferentes categorías.

Por ejemplo, si una persona quiere solicitar la residencia permanente o temporal por vínculo conyugal, puede hacerlo por medio de Correos de Costa Rica.

También se aplica a otras categorías como la residencia permanente después de tres años de residencia temporal, categoría especial como estudiante y empleada doméstica, cancelación y devolución de depósito.

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Recuerde, los documentos que debe entregar deben incluir los requisitos generales y específicos. Usted los puede encontrar en el sitio web de la DGME.

También debe contar con su permanencia al día.

¿Cuánto cuesta el trámite?

El trámite tiene un costo variado que va desde los 4.650 hasta los 11.340 colones.

Una vez que usted entrega los documentos correspondientes, recibirá el número de expediente asignado y un documento en el que se registra lo recibido por Correos de Costa Rica.

Cuando le resuelvan la solicitud, le será notificado a través de los medios que indicó en la solicitud.

Si va a presentar algún trámite migratorio, recuerde que sus documentos deben cumplir con los requisitos de la DGME. Foto: Marvin Caravaca (Marvin Caravaca)

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