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IA revela combinación de la suerte con número y serie para millonario sorteo de Chances de este viernes

Este viernes se juegan Chances de la Junta de Protección Social (JPS) con premios millonarios y además con el atractivo del premio del acumulado

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Por Hillary Chinchilla Marín

LaJunta de Protección Social (JPS) realizará este viernes un sorteo especial de Chances con premios millonarios y además con el atractivo adicional del premio extra del acumulado, lo que aumenta la expectativa entre quienes probarán suerte.

Premios millonarios en juego

Gordo navideño, venta no calienta
El Chances de la JPS se juega este viernes con premios millonarios. (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

Para este sorteo, el premio mayor será de ₡240 millones en dos emisiones, uno de los montos más llamativos del juego.

Además, el sorteo contará con otros premios importantes:

  • Segundo premio: ₡37 millones por emisión
  • Tercer premio: ₡9 millones por emisión

El sorteo de Chances es uno de los más populares de la JPS y cada semana miles de personas compran su número con la esperanza de ganar.

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La combinación de la suerte según la IA

Aunque se trata de un juego de azar, algunas personas buscan inspiración en números especiales o combinaciones distintas.

Para este sorteo, una posible combinación de la suerte generada por inteligencia artificial es:

  • Número: 28
  • Serie: 641

Como siempre ocurre con los juegos de azar, no existe una fórmula segura para ganar, pero muchos jugadores disfrutan intentar con números distintos en cada sorteo.

El sorteo de Chances de la JPS se realizará este viernes a las 7:30 p.m.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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