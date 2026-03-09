Nacional

Lotería Nacional: Siga en vivo sorteo millonario de este domingo 8 de marzo

La Junta de Protección Social realiza este domingo un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, que repartirá millones entre los jugadores en todo el país

Por Hillary Chinchilla Marín

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este 8 de marzo el sorteo ordinario número 4.892 de la Lotería Nacional, en el cual el acumulado toma protagonismo.

El evento repartirá millones de colones en premios principales y adicionales, según el plan oficial de la institución.

08 de diciembre del 2025. Junta de Protección Social de San José. 10:00 hrs. Funcionarios de la Junta de Protección Social de San José realizaron el pesaje acostumbrado de las bolitas que se usarán en el sorteo extraordinario del Gordo Navideño el próximo domingo 14 de diciembre. Para tal efecto invitaron a los medios de prensa para que constataran la legalidad del proceso. En la foto: Alejandro Cordero, gerente de produccion muestra la bolita del segundo premio. Foto: Albert Marín.
Este domingo 8 de marzo la Junta de Protección Social repartirá muchos millones en nuevo sorteo de la Lotería Nacional (Albert Marín/Albert Marin)

Números favorecidos del sorteo 4.892

Premio mayor: ₡175 millones por entero

  • Número: Pendiente
  • Serie: Pendiente

Segundo premio: ₡30 millones por entero

  • Número: Pendiente
  • Serie: Pendiente

Tercer premio: ₡14 millones por entero

  • Número: Pendiente
  • Serie: Pendiente

Además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías, conforme al esquema aprobado por la JPS.

Premio acumulado sigue creciendo

Para este domingo, el premio acumulado alcanzó los ₡1.042 millones.

Las personas ganadoras deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.

Los resultados oficiales del sorteo 4.892 se divulgarán en los canales institucionales de la JPS y en su publicación digital.

