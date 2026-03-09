Lotería Nacional: Siga en vivo sorteo millonario de este domingo 8 de marzo

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este 8 de marzo el sorteo ordinario número 4.892 de la Lotería Nacional, en el cual el acumulado toma protagonismo.
El evento repartirá millones de colones en premios principales y adicionales, según el plan oficial de la institución.
Números favorecidos del sorteo 4.892
Premio mayor: ₡175 millones por entero
- Número: Pendiente
- Serie: Pendiente
Segundo premio: ₡30 millones por entero
- Número: Pendiente
- Serie: Pendiente
Tercer premio: ₡14 millones por entero
- Número: Pendiente
- Serie: Pendiente
Además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías, conforme al esquema aprobado por la JPS.
Premio acumulado sigue creciendo
Para este domingo, el premio acumulado alcanzó los ₡1.042 millones.
Las personas ganadoras deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.
Los resultados oficiales del sorteo 4.892 se divulgarán en los canales institucionales de la JPS y en su publicación digital.
Nota realizada con ayuda de IA