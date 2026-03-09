Lotería Nacional: Siga en vivo sorteo millonario de este domingo 8 de marzo

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este 8 de marzo el sorteo ordinario número 4.892 de la Lotería Nacional, en el cual el acumulado toma protagonismo.

El evento repartirá millones de colones en premios principales y adicionales, según el plan oficial de la institución.

Este domingo 8 de marzo la Junta de Protección Social repartirá muchos millones en nuevo sorteo de la Lotería Nacional (Albert Marín/Albert Marin)

Números favorecidos del sorteo 4.892

Premio mayor: ₡175 millones por entero

Número: Pendiente

Serie: Pendiente

Segundo premio: ₡30 millones por entero

Número: Pendiente

Serie: Pendiente

Tercer premio: ₡14 millones por entero

Número: Pendiente

Serie: Pendiente

Además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías, conforme al esquema aprobado por la JPS.

Premio acumulado sigue creciendo

Para este domingo, el premio acumulado alcanzó los ₡1.042 millones.

Las personas ganadoras deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.

Los resultados oficiales del sorteo 4.892 se divulgarán en los canales institucionales de la JPS y en su publicación digital.

