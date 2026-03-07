Estos fueron los números favorecidos en los Chances de este viernes 6 de marzo

El sorteo de los Chances de este viernes repartió millones de colones pasadas las 7:30 de la noche, cuando se anunciaron los tres números favorecidos.

La Junta de Protección Social realizó este 6 de marzo el sorteo 7016 de la Lotería Popular, cuyo premio mayor pagó 240 millones de colones en dos emisiones.

Números ganadores de los Chances

Los números favorecidos fueron:

Premio mayor: serie 130 , número 51.

serie , número Segundo premio: serie 389 , número 84.

serie , número Tercer premio: serie 776, número 01.

¿Dónde cobrar los premios de los Chances?

Si resultó ganador, ¡muchas felicidades! Recuerde que su premio lo puede reclamar en:

Las oficinas de la JPS.

Bancos autorizados por la institución.

por la institución. Establecimientos socios comerciales de la entidad.

La Junta de Protección Social realizó este viernes el sorteo 7016. Fotografía: Facebook JPS. (Facebook/Facebook)

En caso de que la compra la haya realizado por el sitio web de la Junta de Protección Social, el monto ganado se depositará automáticamente en la cuenta bancaria que usted registró al momento de adquirir las fracciones digitales.

Esto pasó con el sorteo del Acumulado

En cuanto al sorteo del Acumulado, que estaba en 1.017 millones de colones la bolita favorecida fue la del premio extra por 2 millones de colones.

La combinación ganadora de ese premio fue la de la serie 560 con el número 48.

Para el sorteo del domingo, el Acumulado 1 llega a 1.042 millones de colones y el Acumulado 2, a 150 millones.