CCSS amplía vacunación contra la fiebre amarilla para quienes viajen a estos países

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)ampliará la vacunación contra la fiebre amarilla a más países a partir del lunes 16 de marzo.

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Las autoridades aplicaban esta vacuna a personas que viajaban a Colombia y no a otros países, donde también hay focos de contagio.

Sin embargo, la Caja la extendió a viajeros que vayan a visitar otros países sudamericanos e incluso, naciones del continente africano.

Personas que viajen a otros países de Sudamérica y a naciones del continente africano deberán aplicarse la dosis. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

Aquellas personas que viajarán pronto a Brasil, Perú o países africanos deberán aplicarse la vacuna al menos diez días antes de su viaje. Las autoridades indicaron que deben presentar su cédula de identidad o de residencia, así como el boleto aéreo, para que reciban la dosis.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna? La CCSS indicó que las personas mayores de 9 meses y menores de 60 años deben ser vacunadas contra la fiebre amarilla.

Esta ampliación de vacuna regirá hasta el 30 de abril de este año, pero hay posibilidades de que se extienda la fecha.

La Caja comunicó que la próxima semana ingresará un nuevo lote de 20.000 dosis contra la fiebre amarilla.

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22 mil personas ya cuentan con la vacuna

Las autoridades comunicaron que un total de 22.019 personas ya cuentan con la vacuna contra la fiebre amarilla.

“Con estas acciones nuestra institución reafirma su compromiso con la salud de la población y, de forma especial, de aquellas personas que viajan a zonas de riesgo. Es importante cumplir con este requisito internacional vigente y, además, contar con la vacuna es fundamental para protegerse de esta enfermedad grave”, dijo Elvis Delgado, coordinador de inmunizaciones de la Caja.

Si usted viaja pronto a alguno de los países mencionados, puede encontrar en el micrositio que habilitó la Caja de lugares donde se está aplicando la vacunación, así como los horarios.

La CCSS recomienda que las personas vayan a vacunarse al menos 10 días antes de sus viajes. (Cortesía )

Las autoridades recordaron que no están emitiendo los certificados de vacunación contra la fiebre amarilla, sino que generan el certificado internacional que usted puede encontrar en la aplicación EDUS, en la pestaña “Certificados”.

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