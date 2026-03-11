¿Cuáles números ganaron en el Chances del 10 de marzo? Conozca los resultados

La noche de este martes 10 de marzo se dieron a conocer los números ganadores del famoso sorteo de Chances que mantuvo en vilo a los jugadores.

La Junta de Protección Social (JPS) realiza todos los martes este sorteo, cuyo premio mayor es de 160 millones de colones en dos emisiones.

El segundo premio es de 25 de millones de colones y el tercero, 7 millones de colones.

Este martes 10 de marzo se jugó el sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS). (Captura de pantalla)

Aproximadamente las 7:30 p.m. de este 10 de marzo, las tómbolas giraron hasta que salieron las bolitas con el número y la serie según el premio.

¿Cuáles números salieron?

La JPS anunció diferentes números para cada premio, conózcalos:

Premio mayor: 31, serie 081

Segundo premio: 21, serie 692

Tercer premio: 75, serie 104

Si ganó alguno de estos números, ¡felicidades! Aproveche y cambie su premio para que le entreguen el monto que le corresponde.

¿Dónde se puede reclamar el premio?

Usted puede reclamar el premio en las oficinas de la JPS o en los bancos autorizados.

También puede hacerlo por medio de los socios comerciales de la JPS.

Si compró a través de la plataforma de la Junta, el dinero ganado será depositado en la cuenta bancaria que usted registró en el sitio web.

Es muy importante que, cuando vaya a reclamar su premio ante la JPS o algún banco, lleve el pedacito en buen estado.

El premio mayor de los Chances de este martes era de 160 millones de colones en dos emisiones, es decir 80 millones por emisión. (JPS/JPS)

Este viernes habrá otro sorteo

La JPS realizará otro sorteo de Chances este viernes 13 de marzo; sin embargo, los montos de los premios cambiarán y serán más jugosos.

El premio mayor será de 240 millones de colones en dos emisiones.

Por otra parte, el segundo premio será de 37 millones de colones y el tercero, 9 millones de colones por emisión.

El sorteo se transmitirá a partir de las 7:30 p.m. a través de la página de Facebook de la JPS.

