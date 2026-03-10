Declaraciones de Laura Fernández sobre México desatan ola de críticas, todo esto le dicen los mexicanos

Las recientes declaraciones de Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, sobre la necesidad de evitar que el país siga el camino de México en problemas de narcotráfico, generaron una fuerte reacción en redes sociales y provocaron críticas y burlas de usuarios mexicanos.

Comentario sobre narcotráfico se vuelve viral

Usuarios mexicanos respondieron en redes sociales con memes y comparaciones de homicidios entre Costa Rica y México.. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Durante una entrevista con el medio mexicano Milenio, Fernández aseguró que Costa Rica debe evitar llegar a los niveles de violencia asociados al crecimiento de redes del narcotráfico.

“(Me refería) a los problemas que tristemente nuestro hermano país México ha enfrentado en el tema del crecimiento exponencial de redes del narcotráfico, delitos contra la vida. México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar”, manifestó la futura mandataria.

Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales en México, donde varios usuarios respondieron con críticas, memes y comparaciones sobre los índices de violencia entre ambos países.

Usuarios compararon cifras de homicidios

Entre las respuestas más compartidas apareció una imagen con estadísticas de homicidios por cada 100.000 habitantes en América Latina, donde Costa Rica aparece con una tasa de 16,7, mientras México registra 15,6, según el gráfico difundido en redes.

A partir de esa comparación surgieron comentarios como: “Jajaja, pero ya nos pasaron”, “Ya nos superaron”, “Pues ya llegaron” y “No compare, solo tienen cinco millones de habitantes”.

Otros usuarios también respondieron señalando que México es uno de los países más grandes de América y que enfrenta desde hace años el impacto del narcotráfico.

Algunos comentarios, sin embargo, intentaron moderar el debate al señalar que la referencia de Fernández se centraba específicamente en el problema histórico del narcotráfico en México, fenómeno que ha afectado al país durante décadas.

El intercambio continuó amplificándose en plataformas digitales, donde la discusión se ha centrado tanto en las declaraciones políticas como en la comparación de indicadores de violencia entre ambos países.

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, generó polémica tras referirse al narcotráfico en México durante una entrevista. (Tomada de X/Tomada de X)

Laura Fernández presidenta de Costa Rica:

“No me voy a esperar a que en Costa Rica ocurra lo tristemente ha ocurrido en México. México para mí es un referente de a dónde no queremos llegar.” pic.twitter.com/i7TpzYe9eY — Cerebros (@CerebrosG) March 7, 2026

Nota realizada con ayuda de IA