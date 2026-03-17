Viajeros atentos: British Airways hará cambios en sus vuelos desde Costa Rica

La aerolínea British Airways, que conecta Costa Rica con Gran Bretaña, anunció cambios que se implementarán a partir de octubre de este año.

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Tanto los ticos como los británicos tendrán más oportunidad de viajar con esta aerolínea, pues aumentará la frecuencia de vuelos.

A partir de octubre, pasará de 3 a 5 vuelos por semana. Esta medida se implementará hasta marzo de 2027.

La aerolínea British Airways anunció cambios claves en su operación hacia Costa Rica. (Foto de Glyn Kirk / AFP) (GLYN KIRK/AFP)

Los vuelos se realizarán los días martes, miércoles, viernes, sábados y domingos.

Despegarán desde Londres a las 11:10 a.m. y llegarán a a Costa Rica a las 4:10 p.m.

La salida hacia Londres será a las 6:55 p.m. y la llegada será a las 11:05 a.m.

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Conexión se trasladará de aeropuerto

Otro cambio que anunció la aerolínea británica es que los viajeros no llegarán ni despegarán desde el Aeropuerto de Gatwick, sino que lo harán en el Aeropuerto de Heathrow, la principal terminal aérea de Londres, Inglaterra.

“Se suma a este histórico anuncio, la decisión de la aerolínea británica de trasladar la operación actual de esta conexión, del Aeropuerto de Gatwick al Aeropuerto de Heathrow, considerando como la principal base aérea londinense, permitiendo mejores conexiones a otras capitales europeas y al Reino Unido”, indicó el Instituto Costarricense de Turismo.

A partir de octubre, British Airways operará sus vuelos hacia Costa Rica desde el Aeropuerto de Heathrow. (STR/AFP)

La operación de esta ruta se realizará con un avión 787-800, que cuenta con 204 asientos disponibles.

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