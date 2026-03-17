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Viajeros atentos: British Airways hará cambios en sus vuelos desde Costa Rica

Los cambios que anunció la aerolínea British Airways se aplicarán a partir de octubre de este año

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Por Ingrid Hidalgo

La aerolínea British Airways, que conecta Costa Rica con Gran Bretaña, anunció cambios que se implementarán a partir de octubre de este año.

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Tanto los ticos como los británicos tendrán más oportunidad de viajar con esta aerolínea, pues aumentará la frecuencia de vuelos.

A partir de octubre, pasará de 3 a 5 vuelos por semana. Esta medida se implementará hasta marzo de 2027.

Un avión de British Airways se prepara para despegar del aeropuerto de Gatwick, al sur de Londres, el 21 de marzo de 2025, tras el cierre del aeropuerto de Heathrow después de que se registró un incendio en una subestación que suministra electricidad a la terminal aérea. El aeropuerto de Heathrow, el más transitado de Europa, cerró en la madrugada del 21 de marzo durante 24 horas luego de un gran incendio en una subestación eléctrica que dejó sin energía al amplio complejo situado al oeste de Londres, según informaron las autoridades. El aeropuerto de Gatwick, el segundo con mayor tráfico en el Reino Unido, indicó que recibiría algunos vuelos desviados desde Heathrow. “Estamos al tanto de la situación en el aeropuerto de Heathrow hoy y brindamos apoyo según sea necesario. Los vuelos desde Londres Gatwick operan con normalidad hoy”, indicó Gatwick en la red social X. (Foto de Glyn Kirk / AFP)
La aerolínea British Airways anunció cambios claves en su operación hacia Costa Rica. (Foto de Glyn Kirk / AFP) (GLYN KIRK/AFP)

Los vuelos se realizarán los días martes, miércoles, viernes, sábados y domingos.

Despegarán desde Londres a las 11:10 a.m. y llegarán a a Costa Rica a las 4:10 p.m.

La salida hacia Londres será a las 6:55 p.m. y la llegada será a las 11:05 a.m.

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Conexión se trasladará de aeropuerto

Otro cambio que anunció la aerolínea británica es que los viajeros no llegarán ni despegarán desde el Aeropuerto de Gatwick, sino que lo harán en el Aeropuerto de Heathrow, la principal terminal aérea de Londres, Inglaterra.

“Se suma a este histórico anuncio, la decisión de la aerolínea británica de trasladar la operación actual de esta conexión, del Aeropuerto de Gatwick al Aeropuerto de Heathrow, considerando como la principal base aérea londinense, permitiendo mejores conexiones a otras capitales europeas y al Reino Unido”, indicó el Instituto Costarricense de Turismo.

Aerolíneas en pausa en Heathrow – Aviones inmovilizados en la pista del aeropuerto de Heathrow el 21 de marzo de 2025, tras la suspensión de operaciones por un incendio en una subestación que afectó el suministro eléctrico del aeropuerto.
A partir de octubre, British Airways operará sus vuelos hacia Costa Rica desde el Aeropuerto de Heathrow. (STR/AFP)

La operación de esta ruta se realizará con un avión 787-800, que cuenta con 204 asientos disponibles.

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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