Gobierno de Rodrigo Chaves cerró la embajada de Costa Rica en Cuba por una fuerte razón

El Gobierno de Rodrigo Chaves cerró la embajada de Costa Rica en Cuba; así lo dio a conocer este miércoles el canciller de la República, Arnoldo André.

Costa Rica cerró la embajada de Costa Rica en Cuba. (AFP)

“Hemos tomado la decisión de proceder con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba; de igual forma, hemos solicitado a la Cancillería de Cuba retirar a su personal diplomático de la embajada en San José, excepto los funcionarios consulares.

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“Esta medida responde a la profunda preocupación del país por el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, contra activistas y opositores que ejercen legítimamente su derecho a expresarse y participar en la vida pública”, explicó André.

El canciller dijo que desde el 5 de febrero anterior la embajada de Costa Rica en Cuba ya no está funcionando.

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Cubanos viven en terribles condiciones

El canciller señaló también que los cubanos viven en condiciones críticas y eso no es bien visto por Costa Rica.

“Durante los últimos meses se ha observado un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades individuales, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, de asociación y manifestación política.

El canciller Arnoldo André, explicó el por qué se tomó la decisión. (Casa Presidencial)

“Diversos reportes de organizaciones internacionales y testimonios de la sociedad civil han señalado la persistencia de hostigamiento y otras formas de presión contra quienes sostienen posiciones críticas frente al gobierno cubano”, dijo André.

El funcionario dijo que también pesó en la decisión la situación crítica en la que viven miles de cubanos debido a la falta de alimentos, medicamentos y servicios públicos, así como el debilitamiento de las oportunidades económicas.

En Costa Rica solo se mantendrá la representación consular de Cuba para que atienda los trámites de los ciudadanos de ese país, que viven aquí.