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El increíble gesto de Hooters con los trabajadores de Pollo Granjero que quedaron desempleados

Tiene que ver el increíble gesto que tuvo Hooters con los cientos de trabajadores de Pollo Granjero que quedaron desempleados tras cierre ¡Hay esperanza!

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Por Rocío Sandí

La cadena de restaurantes Hooters tuvo este jueves un increíble gesto con los trabajadores de Pollo Granjero que se quedaron sin trabajo luego de que se diera a conocer que la marca de pollo frito cerró operaciones en el país.

Interior de un restaurante Hooters en Costa Rica, con su característico logo iluminado en la pared de ladrillo, mesas de madera y ambiente casual.
Hooters Costa Rica envía mensaje a trabajadores de Pollo Granjero que quedaron desempleados. (Cortesía Hooters Costa Rica /Cortesía Hooters Costa Rica)

Ante la incertidumbre de los cerca de 280 colaboradores que quedaron sin trabajo, el mensaje de Hooters les da una luz de esperanza.

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“El arte del pollo nos une. Hoy muchas manos expertas quedaron sin cocina. A quienes han dedicado su vida a este oficio, queremos decirles: Aquí hay un lugar para ustedes. Su talento sigue siendo valioso.

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“En Hooters Costa Rica reconocemos la experiencia, la disciplina y la pasión. Por eso, abrimos nuestras puertas a quienes deseen continuar su camino con nosotros. Pueden acercarse a nuestras sucursales o enviar su CV a: reclutamiento@hooters.co.cr”, dice el comunicado de la empresa.

Corporación Multi Inversiones, conglomerado que gestiona esta marca Pollo Granjero, así como Pollolandia y Pollo Campero, informó que se tomó la decisión de cerrar operaciones en Costa Rica por una optimización estratégica de su portafolio.

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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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