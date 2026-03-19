El increíble gesto de Hooters con los trabajadores de Pollo Granjero que quedaron desempleados

La cadena de restaurantes Hooters tuvo este jueves un increíble gesto con los trabajadores de Pollo Granjero que se quedaron sin trabajo luego de que se diera a conocer que la marca de pollo frito cerró operaciones en el país.
Ante la incertidumbre de los cerca de 280 colaboradores que quedaron sin trabajo, el mensaje de Hooters les da una luz de esperanza.
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“El arte del pollo nos une. Hoy muchas manos expertas quedaron sin cocina. A quienes han dedicado su vida a este oficio, queremos decirles: Aquí hay un lugar para ustedes. Su talento sigue siendo valioso.
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“En Hooters Costa Rica reconocemos la experiencia, la disciplina y la pasión. Por eso, abrimos nuestras puertas a quienes deseen continuar su camino con nosotros. Pueden acercarse a nuestras sucursales o enviar su CV a: reclutamiento@hooters.co.cr”, dice el comunicado de la empresa.
Corporación Multi Inversiones, conglomerado que gestiona esta marca Pollo Granjero, así como Pollolandia y Pollo Campero, informó que se tomó la decisión de cerrar operaciones en Costa Rica por una optimización estratégica de su portafolio.