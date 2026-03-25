Mauricio Villalobos ya tiene fecha para su delicada cirugía luego del golpe que recibió en el juego ante Herediano

En los próximos días, Mauricio Villalobos, volante del Municipal Liberia pasará por el quirófano.

El equipo pampero dio a conocer la fecha en la que el exjugador del Saprissa pasará por el quirófano, luego de recibir un duro golpe en el partido ante Herediano, el pasado 14 de marzo.

Ese día, Villalobos tuvo un fuerte encontronazo con el defensor florense Everardo Rubio y tuvo que salir del encuentro, que se disputó en el estadio Carlos Alvarado.

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El Municipal Liberia dio a conocer la fecha en que operarán al volante Mauricio Villalobos. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

La fecha de operación

Esto informó Liberia acerca del procedimiento al que se someterá el futbolista:

“Mauricio Villalobos será operado de su lesión de mandíbula y pómulo el próximo lunes 30 de marzo.

“El volante se encuentra bien y a la espera de dicho proceso quirúrgico. En el club le daremos todo el apoyo a Mauricio en este proceso. Oportunamente estaremos dando una actualización pertinente postoperatoria”.