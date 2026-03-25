La Selección Nacional ya está en Turquía para su primera prueba tras el fracaso mundialista

La Selección de Costa Rica ya está en Antalya, Turquía, donde jugará los amistosos ante Jordania e Irán.

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer que en el transcurso de la tarde de este martes (hora local) llegaron los jugadores Juan Pablo Vargas, Jewison Bennette, Patrick Sequeira, Carlos Mora y Warren Madrigal a suelo turco.

Además, en otro grupo que aterrizó a las 7 p.m. iban 5 jugadores del torneo local y se les unió en Estambul el volante Orlando Galo.

LEA MÁS: Así es el lindísimo estadio en Turquía donde jugará la Selección de Costa Rica la fecha FIFA

La Selección de Costa Rica ya llegó a Turquía, para los juegos contra Jordania e Irán. Foto: prensa FCRF. (Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)

“El cuerpo técnico, encabezado por el argentino Fernando Batista, llegó el lunes a Antalya con el grupo de avanzada.

“Los futbolistas fueron recibidos bajo condiciones lluviosas y los demás jugadores y staff estarán aterrizando en las próximas horas”, destacó la FCRF en su grupo de prensa.

Los juegos servirán como preparación para los próximos retos internacionales del equipo y permitirán al cuerpo técnico evaluar futbolistas de cara a las próximas eliminatorias.

LEA MÁS: Un dirigente sancionado quiere el puesto que busca Roberto Artavia en la Fedefútbol

Primera prueba

Estos son los primeros partidos que enfrentará la Tricolor, luego de quedar fuera de la Copa del Mundo del 2026.

Creichel Pérez, de Alajuelense fue llamado a última hora a la Selección. Foto: prensa FCRF. (Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)

Inicialmente, se había dado a conocer que la Sele jugaría en Jordania, pero se cambió de sede debido al conflicto que se mantiene en Medio Oriente.

Las selecciones de Jordania e Irán sí clasificaron al Mundial de Norteamérica, aunque hace unos días trascendió que Irán no participaría en el torneo, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel que se dieron hace unas semanas en suelo iraní.

LEA MÁS: Costa Rica servirá como la despedida de Colombia previo al Mundial 2026

El choque entre Costa Rica y Jordania será este viernes a las 11 a.m. (hora tica) y el martes 31 de marzo se medirá a la Selección de Irán a las 6 de la mañana (hora tica).