Técnico de Pumas sorprendió al hablar de la renovación de Keylor Navas con el equipo universitario

Keylor Navas se queda con el Pumas, de la Liga MX, hasta el 2027 y este sábado el meta tico fue clave para que el equipo universitario se dejara la victoria 1-0 ante el América.

El arquero seguirá con los mexicanos por un año más y luego de la victoria con los azulcremas, el técnico Efraín Juárez dio su opinión al respecto.

En este momento, el Pumas es cuarto en la tabla de posiciones, con 23 puntos, y está en zona de clasificación para la siguiente fase del torneo mexicano.

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Keylor Navas seguirá con el Pumas hasta el 2027. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las palabras del técnico de Pumas

Esto dijo Juárez sobre el Halcón, quien fue clave para mantener en cero la portería de Pumas:

“Felicidad por él, creo que se lo merece. La directiva del club hizo un esfuerzo importante en todos los sentidos para retenerlo y yo como técnico para tener este tipo de jugadores, de jerarquía.

Efraín Juárez, técnico del Pumas de la Liga MX habló de la renovación de Keylor Navas. Foto: tomada de X Pumas. (La Nación/Tomado "X" Pumas)

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“Lo considero más allá de un jugador, un amigo y ayuda en todo sentido, tanto dentro como fuera de la cancha; a nosotros nos hace más fácil el trabajo y para mí, como entrenador, me siento muy feliz por él y su familia”, afirmó.