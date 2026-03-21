Arquero del América sorprende con lo que dijo sobre Keylor Navas, previo al clásico

El portero del América, Rodolfo Cota, se llenó de elogios al hablar de Keylor Navas, quien recientemente renovó con Pumas hasta 2027.

Las declaraciones se dieron en conferencia de prensa previa al clásico entre ambos equipos, cuando fue consultado sobre su etapa futbolística y sobre el guardameta costarricense.

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“Felicidades por la renovación; la realidad es que no me voy a comparar con Keylor, sobre quién es mejor, sabemos su trayectoria, sería muy tonto compararme con él, mi mayor respeto, lo tiene. No lo conozco, no somos amigos; lo que me ha tocado, solo saludarlo con el último partido que nos enfrentamos acá y una vez en selecciones en Costa Rica, solo eso.

Keylor Navas renovó con Pumas hasta 2027. (Pumas/Pumas)

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“No sé si me ubica, tal vez, pero va a ser un lindo partido, enfrentar a jugadores extranjeros con la calidad, el recorrido y la trayectoria de Keylor. Sí, es lindo poder compartirlo con un arquero que saben todos de la gran trayectoria y la linda carrera que tiene. No sé si lo premiaron con una renovación; ha caído muy bien en su club, más que merecido”, mencionó Cota.

Rodolfo Cota llenó de elogios a Keylor Navas. (Rodolfo Cota/Instagram)

Un clásico con ingredientes especiales

El reconocimiento hacia el Halcón llega en la antesala de un partido que promete gran intensidad entre Pumas y América, con dos porteros de experiencia como protagonistas.

El encuentro se jugará este sábado a las 9:10 p.m., en el estadio Olímpico Universitario, en un duelo que genera expectativa por el nivel de ambos equipos.