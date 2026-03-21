Herediano vs Alajuelense: hora y canal para ver el partido

El partido entre Herediano vs Alajuelense se disputará este sábado por la fecha 13 del Clausura 2026.

El encuentro se jugará en el Estadio Carlos Alvarado a partir de las 8 p.m.

La transmisión estará disponible por FUTV. Además, se podrá seguir por radio a través de Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Actual (107.1 FM).

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Así llegan los equipos

En el torneo nacional, los manudos vienen de ganar 3-0 ante Pérez Zeledón y están en la cuarta posición de la tabla (18 puntos). Por su parte, los florenses cayeron ante Liberia 1-2, aunque se mantienen en el segundo lugar de la clasificación (22).

El encuentro se jugará este sábado. (Jorge Navarro para La Nacion )

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Contexto del encuentro

El compromiso también está marcado por el momento reciente de Alajuelense, que fue eliminado por Los Ángeles FC en la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que buscará recuperar la confianza y luchar por el liderato del campeonato local con un resultado positivo.