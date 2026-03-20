¡Keylor Navas se queda en Pumas! El arquero tico renovó hasta 2027 con los mexicanos

Se hizo oficial el equipo de Keylor Navas para la próxima campaña y es su club actual, los Pumas, ya que el tico acabó renovando con el conjunto de la Liga MX pese a rumores que lo colocaban en la MLS, junto a Lionel Messi en el Inter de Miami.

“¡LA PORTERÍA DE PUMAS TIENE NOMBRE Y APELLIDO, SE LLAMA KEYLOR NAVAS!“.

Navas renovó con Pumas hasta 2027 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“¡Es oficial! La historia continúa. Nos emociona anunciar que nuestro capitán y líder, Keylor Navas, ha renovado su compromiso con los Pumas de la UNAM”.

“Desde su llegada, el portero costarricense ha demostrado que la garra no tiene fronteras. Con su experiencia, reflejos y liderazgo, seguiremos defendiendo con orgullo y pasión el arco del Olímpico Universitario. ¡Pura vida, Keylor!“, publicaron los felinos en sus redes sociales sobre la renovación del tico.

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El guardameta nacional firmó su contrato con los aztecas hasta el 2027 pese a todos los rumores que lo alejaban de la institución y diversas opiniones del entorno de los universitarios acerca de su posible renovación.

El club del guardameta nacional juega uno de los clásicos de la liga mexicana este sábado a las 9:10 de la noche, como locales ante el América.

Los Pumas acumulan cinco victorias, los mismos empates y tan solo una derrota en los once compromisos disputados, para sumar con eso 20 puntos, con un Keylor Navas como uno de los grandes protagonistas del momento presente de la institución.