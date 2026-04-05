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Jugador de Puntarenas sorprendió a todos con tierna noticia antes del juego ante Herediano

Wesly Decas, jugador de Puntarenas, está viviendo una gran etapa

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El defensor hondureño Wesly Decas, jugador de Puntarenas FC, recibió un gran regalo este fin de semana con la llegada de su bebé.

La noticia fue compartida por el club mediante una publicación que incluyó una fotografía del futbolista junto a su pequeño en brazos.

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Reacciones y felicitaciones

“¡Bienvenido a la Familia Naranja! Nuestro jugador Wesly Decas y su esposa Claudia se convirtieron en padres y de parte de toda la Familia Naranja le enviamos nuestras felicitaciones y bendiciones", escribió el equipo.

Wesly Decas Hondureño Puntarenas FC Torneo Clausura 2026 6 de enero del 2026 Cortesía: Puntarenas FC
Wesly Decas llegó a reforzar el cuadro porteño al inicio del torneo. (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)
Esta fue la fotografía compartida por Puntarenas FC.
Esta fue la fotografía compartida por Puntarenas FC. (Puntarenas FC/Instagram)

La publicación rápidamente generó comentarios y muestras de afecto de los seguidores del club.

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Próximo compromiso de Puntarenas FC

Este domingo, Puntarenas FC recibirá a Herediano en la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 a partir de las 5 p.m.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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