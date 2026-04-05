Derrikson Quirós sufre la muerte de su hermano, a quien no pudo entregarle un regalo preciado

El costarricense Derrikson Quirós, jugador del Xelajú de Guatemala, atraviesa un momento difícil tras la muerte de su hermano, noticia que dio a conocer este domingo a través de sus redes sociales.

Una despedida llena de dolor

“En estos momentos no tengo palabras para expresar todo lo que siento el despertar y darme cuenta de esta noticia. El perder un hermano es una de las cosas más dolorosas en esta vida, más cuando ni tan siquiera estás cerca de él.

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“Vas a hacer mucha falta, mi rey. Cómo quise poder llevarte los tacos que me habías pedido, pero quedarán guardados para siempre aunque ya no estés aquí, vivirás siempre en mi corazón. Gracias por cada momento que compartimos, descansa en paz. Te amo, hermanito”, escribió en la publicación.

Derrikson Quirós juega en el Xelajú de Guatemala. (Derrikson Quirós/Instagram)

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El mensaje refleja el profundo impacto de la pérdida, así como una promesa que no pudo cumplir, lo que ha generado muestras de apoyo hacia el jugador.

Desde La Teja le enviamos condolencias a Quirós y su familia en este difícil momento.

Esta fue una de las fotografías compartidas por Derrikson Quirós de su hermano. (Derrikson Quirós/Instagram)