Deportes

Derrikson Quirós sufre la muerte de su hermano, a quien no pudo entregarle un regalo preciado

Derrikson Quirós compartió un emotivo mensaje tras la pérdida de su hermano

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El costarricense Derrikson Quirós, jugador del Xelajú de Guatemala, atraviesa un momento difícil tras la muerte de su hermano, noticia que dio a conocer este domingo a través de sus redes sociales.

Una despedida llena de dolor

“En estos momentos no tengo palabras para expresar todo lo que siento el despertar y darme cuenta de esta noticia. El perder un hermano es una de las cosas más dolorosas en esta vida, más cuando ni tan siquiera estás cerca de él.

LEA MÁS: El alarmante parte médico de James Rodríguez tras tres días internado

“Vas a hacer mucha falta, mi rey. Cómo quise poder llevarte los tacos que me habías pedido, pero quedarán guardados para siempre aunque ya no estés aquí, vivirás siempre en mi corazón. Gracias por cada momento que compartimos, descansa en paz. Te amo, hermanito”, escribió en la publicación.

Derrikson Quirós juega en el Xelajú de Guatemala.
Derrikson Quirós juega en el Xelajú de Guatemala. (Derrikson Quirós/Instagram)

LEA MÁS: El noble gesto de Grecia tras emergencia que vivió Quepos Cambute tras incendiarse su bus

El mensaje refleja el profundo impacto de la pérdida, así como una promesa que no pudo cumplir, lo que ha generado muestras de apoyo hacia el jugador.

Desde La Teja le enviamos condolencias a Quirós y su familia en este difícil momento.

Hermano de Derrikson Quirós
Esta fue una de las fotografías compartidas por Derrikson Quirós de su hermano. (Derrikson Quirós/Instagram)
Hermano de Derrikson Quirós
Derrikson Quirós recibió la noticia este domingo. (Derrikson Quirós/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Derrikson QuirósXelajú de GuatemalaMuerte de hermano
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.