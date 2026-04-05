El alarmante parte médico de James Rodríguez tras tres días internado

La situación de James Rodríguez ha generado preocupación en las últimas horas. Tras la derrota de la Selección de Colombia en un amistoso ante Francia, el jugador permaneció tres días internado debido a un cuadro de deshidratación, lo que encendió las primeras alarmas sobre su estado físico.

Ausencia que aumenta la incertidumbre

Aunque en un inicio se pensó que su condición había mejorado, la preocupación creció cuando su equipo, Minnesota United, confirmó este sábado que no estaba convocado para el partido frente a Los Ángeles Galaxy por la MLS.

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El club informó que el futbolista presenta una lesión muscular de carácter grave, sin detallar el tipo ni el alcance exacto de la dolencia, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre su evolución.

James Rodríguez tiene preocupados a sus seguidores a pocos meses del Mundial 2026. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

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A la espera de un informe médico

Por ahora no existe un parte médico oficial completo. Sin embargo, medios internacionales señalan que el volante deberá mantenerse en reposo y bajo seguimiento médico estricto, mientras se determina la gravedad de la situación.

Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre su estado y el tiempo estimado de recuperación.