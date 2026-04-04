Barcelona pone una mano en el título de Liga ante un Real Madrid que se hunde en el drama

El FC Barcelona ha vivido una jornada de ensueño que podría marcar el destino de LaLiga 2025-2026. Los azulgranas saltaron al césped del Metropolitano con un impulso anímico inmejorable: la noticia del inesperado tropiezo del Real Madrid, que horas antes sufrió un golpe que parece definitivo en su visita al Mallorca.

Lo que sobre el papel se presentaba como una oportunidad de oro para que los blancos recortaran distancias, terminó convirtiéndose en su pesadilla. Mientras el Madrid sucumbía ante un equipo que lucha por la permanencia, el conjunto de Hansi Flick demostró su jerarquía en una de las aduanas más temibles del fútbol europeo. El Barça no solo resistió la presión del feudo colchonero, sino que salió airoso, ampliando una brecha en la tabla que empieza a sentenciar el campeonato.

Mbappé no pudo evitar la derrota del Madrid en Mallorca (JAIME REINA/AFP)

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa llegaba condicionado por las bajas tras el parón de la fecha FIFA. El Real Madrid sabía que no podía permitirse más tropiezos para evitar que el Barcelona se escapara en la cima; sin embargo, el destino les tenía preparada una tarde cuesta arriba en Mallorca.

El balde de agua fría llegó al minuto 41, cuando Manu Morlanes cazó un balón suelto en el área y sentenció el primero de la tarde, poniendo a prueba el carácter del equipo merengue.

Al cierre del compromiso, la épica madridista pareció despertar una vez más. Al minuto 88, Éder Militão encontró el empate y encendió la esperanza de una de esas remontadas típicas del ADN blanco, que muchas veces desafían toda explicación lógica. No obstante, en esta ocasión, el tiempo fue el peor enemigo de un Madrid que se quedó corto en su intento de asalto al liderato.

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El “castillo de la esperanza” madridista se derrumbó en apenas tres minutos. Mientras la afición merengue aún celebraba el empate de Militão y soñaba con la épica, el delantero kosovar Vedat Muriqi apareció al minuto 91 para asestar el golpe definitivo. Con el segundo gol de los locales, el Mallorca sentenció a un Real Madrid que se quedó sin capacidad de respuesta.

Lewandowski fue el encargado de darle los tres puntos al Barcelona sobre el Atlético (JOSEP LAGO/AFP)

Horas más tarde, el balón comenzó a rodar en el Metropolitano con un guion que, inicialmente, alimentaba la esperanza del madridismo. Todo parecía alinearse para los intereses de Arbeloa cuando Giuliano Simeone, el hijo del “Cholo”, adelantó al Atlético de Madrid al minuto 39, desatando la euforia en la grada colchonera.

Sin embargo, la alegría local fue efímera. Los dirigidos por Hansi Flick demostraron una capacidad de reacción inmediata gracias a Marcus Rashford, quien puso el empate al 42′. Pero el verdadero punto de quiebre del partido llegó en el suspiro final de la primera parte: Nicolás González vio la tarjeta roja directa tras una falta providencial sobre Lamine Yamal, quien se escapaba en solitario para marcar el segundo.

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En el complemento, la superioridad numérica dictó el guion del encuentro. Los visitantes asumieron por completo el peso del juego, asediando el área colchonera en busca de un segundo gol que se resistió hasta el suspiro final. Fue al minuto 87 cuando apareció la jerarquía de Robert Lewandowski: el polaco cazó un rechazo del guardameta Juan Musso y, en un recurso poco ortodoxo pero efectivo, envió el balón al fondo de la red con el hombro.

Con el 1-2 definitivo en el Metropolitano, el FC Barcelona no solo conquistó una de las canchas más difíciles de España, sino que dio un paso de gigante hacia el título. Este triunfo permite a los catalanes estirar su ventaja a siete unidades sobre un Real Madrid que ve cómo LaLiga se le escapa entre los dedos.