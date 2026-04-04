¡Tragedia en el fútbol de Perú! Un muerto y decenas de heridos previo al clásico

Para este sábado está programado el clásico del fútbol de Perú entre Universitario de Deportes y Alianza Lima; sin embargo, este encuentro fue marcado por una tristísima tragedia.

Los aficionados del Alianza Lima hicieron el pasado viernes un “banderazo”, cuando se unen muchos hinchas del club en las horas previas o incluso hasta un día antes del juego, para llegar a apoyar a los jugadores en la antesala de un compromiso importante, como es el clásico peruano.

Decenas de herdidos se reportan en la tragedia (AFP/AFP)

La lamentable situación ocurrió dentro del estadio de la Alianza cuando muchos hinchas llegaron a apoyar a su equipo, pero todo finalizó con decenas de heridos y hasta un aficionado fallecido, según diversos reportes internacionales.

Según diversas investigaciones, en el estadio Alejandro Villanueva, en el sector sur de la tribuna del reducto de Alianza, donde generalmente se ubica la barra brava del club, se aglomeraron una gran cantidad de aficionados, lo que terminó provocando una especie de avalancha humana que generó el triste hecho.

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Entre la gran cantidad de aficionados y, aparentemente, algunas confrontaciones entre miembros de la barra, generaron el descontrol que acabó con gritos pidiendo ayuda, además de muchas personas buscando escapar del trágico suceso.

Una persona aficionada al Alianza perdió la vida, ya que, según indican, murió asfixiado durante el banderazo y, según otros reportes, se habla de alrededor de 47 personas más heridas.

Murió un aficionado de Alianza Lima en el banderazo previo al clásico de Perú (AFP/AFP)

Las autoridades municipales en Lima aseguraron que el evento no contaba con los permisos para tener las suficientes garantías de seguridad para que todo se llevara de la mejor manera.

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El conjunto de Lima publicó un comunicado en el que lamentaron lo sucedido: “Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas”.