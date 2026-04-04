Washington Ortega habló como pocas veces y dijo qué es lo que más disfruta de jugar en el estadio Saprissa

Washington Ortega tuvo un conversatorio muy sincero con aficionados de Alajuelense. (Rubén Murillo/ Alajuelense/Rubén Murillo/ Alajuelense)

Washington Ortega, arquero de Alajuelense, habló como muy pocas veces lo ha hecho desde que llegó a Costa Rica, en una charla llena de sinceridad que compartió con algunos asociados rojinegros y otros porteros manudos.

El charrúa fue parte de una curiosa dinámica que se realizó por segunda vez en el museo rojinegro en el estadio Alejandro Morera Soto llamada “Relatos del Morera”, que en esta ocasión reunió a arqueros históricos de la institución.

Allí Washi habló por más de hora y media con aficionados y algunos metas legendarios en el club como Alejandro González y José Alexis Rojas, así como sus compañeros de departamento del equipo másculino y femenino como Noelia Bermúdez.

Los guardavallas respondieron preguntas del moderador y de diversos aficionados, quienes le preguntaron de todo lo que quisieron, diversas dudas e inquietudes.

En el espacio se dejaron de lado las reservas y temores y hubo chance hasta para momentos emotivos, como cuando a Washi se le quebró la voz hablando del fallecimiento de su papá tras perder su primer campeonato con Alajuelense.

LEA MÁS: En Alajuelense se rinden ante otra noche mágica de Washington Ortega

Asociados de Alajuelense tuvieron un buen intercambio con porteros actuales e históricos de Alajuelense. (Rubén Murillo/ Alajuelense/Rubén Murillo/ Alajuelense)

Washi además contó el secreto para que las visitas a estadios como el Saprissa no le pesen y el discurso que a otros arqueros en el pasado “se los comía el estadio”.

“Usted tiene que saber a qué lugar llega, en qué momento llega, qué ha pasado, todas esas cosas yo las fui agarrando y desde allí fui tomando cosas y desde allí saber qué hago cuando voy.

“Ellos implantan cosas que siguen pasando, dicen, cada vez que se va allá se tiene miedo, que pasa tal cosa y desde que entro te reciben así. Yo los veo y les hago así (una seña que le tiembla la mano) y se calientan más, te gritan más, son muchas cosas.

“A mí me encanta que me puteen, yo prefiero que me puteen a mí y que el jugador en cancha esté más liberado, que no vaya sobre una persona equis o algún chico como (Isaac) Badilla que debutó allí con 16 años", explicó.

LEA MÁS: Concacaf premió a Washington Ortega tras el partidazo que se jugó en Los Ángeles

Además, Ortega hizo un llamado al aficionado manudo en un sentido, que no se trague tanto los discursos del algún sector de la prensa y de hasta parte de sus rivales.

“Con la prensa uno tiene que saber el lugar al que llega, hacía mucha falta defender a la institución tanto adentro como afuera. Hay algo que con todo respeto lo digo, entiendo el dolor que ha sufrido el liguista de muchas finales perdidas, pero siento que nos tenemos que cuidar más entre nosotros.

“Lo que hacen allá es tirar una granada y nosotros mismos la explotamos acá, entonces creo que eso es algo que quizás es algo que necesitamos un poco más, con todo respeto lo digo, pero con más unión y todos juntos podemos sacar más cosas adelante”.

El charrúa defendió que hay que sacar con orgullo los colores y decir sin miedo que son el equipo más grande, si así lo creen.

LEA MÁS: Washington Ortega les dejó un picante recado a los morados

Washington Ortega tuvo un conversatorio muy sincero con aficionados de Alajuelense. (Rubén Murillo/ Alajuelense/Rubén Murillo/ Alajuelense)

“Cuando yo llegué la primera pregunta que me hacen es que llegaba al equipo que intentaba ser el segundo mejor equipo de Costa Rica. Yo siento que se le ha faltado mucho el respeto a la Liga y es ahí donde siento que tenemos que defendernos. Somos una institución muy grande para que se le falta tanto el respeto.

“Decir que cada vez que vamos allá (Saprissa) tenemos miedo o algo, no, no, no es así, estamos en el club más grande, tenemos que mostrarnos así, llegar así a su cancha, por suerte pudimos sacar los partidos allá (para ser campeones). Yo digo que ya solo me hace falta ganar el título allá, porque después se logró ganar luego de cinco años.

“Allá no se lograba ganar hace cinco años, acá ellos hace rato no ganan y es adonde nosotros tenemos que sacarles eso y decirles, ustedes acá tampoco ganan. Es entender el lugar adonde uno llega”, explicó entre otras cosas.