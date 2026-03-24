Creador de contenido internacional pide a jugador de Alajuelense para una selección campeona del mundo

El creador de contenido hondureño, Anthony Lemus, hizo una afirmación acerca del jugador de Alajuelense Washington Ortega, en la que propone al portero para ir a la Selección Nacional de Uruguay.

El combinado sudamericano está clasificado al Mundial de Norteamérica 2026, y ante ciertos problemas en el apartado de la portería, el creador de contenido aseguró que Ortega debería ser considerado con la selección dos veces campeona del mundo.

Washington Ortega es de las grandes figuras de Alajuelense (JOHN DURAN/John Durán)

“Escuché que Uruguay tiene una crisis de porteros, pues les tengo la solución: la selección uruguaya ha vuelto a convocar a Fernando Muslera, el mismito que han visto toda la vida en la selección uruguaya; lo han vuelto a convocar con 40 años. Rochet, en el Inter, peleando el descenso en el Brasileirao, y más que están en un momento horrible”.

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“Amigos uruguayos, hay un porterazo en Costa Rica que está haciendo las cosas muy bien; este tipo (Ortega) se pone en el arco de Uruguay y le da 3000 vueltas a Fernando Muslera. Washington Ortega, el portero con más vallas invictas en toda Latinoamérica en el 2025: “Déjense de querer uruguayos, dejen de estar reciclando y vean para Centroamérica”, aseguró el catracho con más de 161 mil seguidores en TikTok.

Los charrúas comparten grupo en la próxima Copa del Mundo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.