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Creador de contenido internacional pide a jugador de Alajuelense para una selección campeona del mundo

Anthony Lemus creador de contenido hondureño afirma que Washington Ortega debería ir a la selección de Uruguay

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Por Eduardo Rodríguez

El creador de contenido hondureño, Anthony Lemus, hizo una afirmación acerca del jugador de Alajuelense Washington Ortega, en la que propone al portero para ir a la Selección Nacional de Uruguay.

El combinado sudamericano está clasificado al Mundial de Norteamérica 2026, y ante ciertos problemas en el apartado de la portería, el creador de contenido aseguró que Ortega debería ser considerado con la selección dos veces campeona del mundo.

20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Washington Ortega es de las grandes figuras de Alajuelense (JOHN DURAN/John Durán)

“Escuché que Uruguay tiene una crisis de porteros, pues les tengo la solución: la selección uruguaya ha vuelto a convocar a Fernando Muslera, el mismito que han visto toda la vida en la selección uruguaya; lo han vuelto a convocar con 40 años. Rochet, en el Inter, peleando el descenso en el Brasileirao, y más que están en un momento horrible”.

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Amigos uruguayos, hay un porterazo en Costa Rica que está haciendo las cosas muy bien; este tipo (Ortega) se pone en el arco de Uruguay y le da 3000 vueltas a Fernando Muslera. Washington Ortega, el portero con más vallas invictas en toda Latinoamérica en el 2025: “Déjense de querer uruguayos, dejen de estar reciclando y vean para Centroamérica”, aseguró el catracho con más de 161 mil seguidores en TikTok.

Los charrúas comparten grupo en la próxima Copa del Mundo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

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Washington OrtegaAlajuelenseMundial 2026Uruguay
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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