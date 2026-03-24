Hernán Medford hace una revelación impactante sobre su pasado como futbolista

El entrenador del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, confesó algo sobre su carrera como jugador que, en caso de que lo hubiese logrado, hubiese sido un bombazo absoluto para el fútbol nacional.

En el canal de YouTube de One Chope, el Pelícano reveló en cuál equipo hubiese jugado en caso de haber entrenado más en su etapa como jugador profesional.

Medford afirmó que pudo jugar en el Real Madrid en caso de haber entrenado más como jugador (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Fueron doce o trece años que estuve fuera entre México y Europa y al final solo jugué cuatro años acá en Costa Rica, pero como yo dije, yo tenía esa mentalidad ganadora de creérmela y todo”.

“Una de las cosas que yo sí me recrimino es que si yo hubiera entrenado más, yo hubiera jugado en el Real Madrid y lo digo, yo tenía capacidad y si yo hubiera entrenado más; lo que pasa es que era muy vagabundo para el entrenamiento”, aseguró el timonel de los morados.

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El exdelantero nacional tuvo un paso a nivel internacional con equipos como el Dinamo Zagreb, Rapid Viena, Rayo Vallecano y el Foggia en el viejo continente.

Mientras que en América, además del fútbol nacional, Medford brilló en la Liga MX, jugando en Pachuca, León y el Necaxa, antes de regresar al Saprissa para su retiro en el 2003.

Hernán es el actual entrenador de Saprissa desde febrero de este año, que volvió al conjunto morado para su segunda etapa como timonel tibaseño.